'Engelse subtopper en Franse grootmacht willen gebruikmaken van clausule Henderson'

Nottingham Forest en Olympique Marseille azen op de komst van Ajax-captain . De Engelsman zou gebruik kunnen maken van een clausule in zijn contract waardoor hij transfervrij kan vertrekken uit Amsterdam.

Henderson streek begin 2024 transfervrij neer bij Ajax, nadat een avontuur in Saudi-Arabië hem niet was bevallen. Met de Amsterdammers greep de aanvoerder afgelopen seizoen net naast de landstitel. Met het oog op het WK van volgend jaar weet de Engelsman niet of het beter voor hem is om bij Ajax te blijven of te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Voormalig topscheidsrechter verbouwereerd door Ajax-speler: 'Altijd weer nare opmerkingen'

The Mirror meldde eerder dat Henderson van Ajax transfervrij mag vertrekken, omdat de nummer twee van Nederland van zijn hoge salaris af zou willen. Volgens de Daily Mail zit de vork echter anders in de steel. De middenvelder zou namelijk een clausule in zijn contract hebben staan waarmee hij transfervrij kan vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Deze optie moet hij dan wel uiterlijk halverwege juli lichten.

LEES OOK: Regeer is er klaar mee: ‘Dat is me al 600 keer gevraagd’

De krant weet dat er twee clubs zijn die de pijlen nu hebben gericht op de transfervrije komst van Henderson; Nottingham Forest en Olympique Marseille. Afgelopen winter leek de middenvelder ook al op weg naar de uitgang bij Ajax. Destijds was het AS Monaco dat hem graag naar Ligue 1 wilde halen.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗