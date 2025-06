Ajax persoonlijk rond met Moro, maar stuit op ‘complicerende factor’

Ajax is tot een persoonlijk akkoord gekomen met , zo weet De Telegraaf. Daarmee zijn de Amsterdammers weer een stap dichter bij het aantrekken van de buitenspeler. Alex Kroes zal nu aan de slag moeten om het eens te worden met Real Valladolid.

Dinsdagochtend kwam naar buiten dat Ajax een nieuw bod had uitgebracht op Moro. De Amsterdammers waren er op dat moment ‘zo goed als uit’ met de Spanjaard, die later die dag belangrijk was voor Jong Spanje met een assist tegen Italië. Inmiddels heeft Ajax een akkoord bereikt met de 22-jarige aanvaller over een contract voor vier seizoenen.

LEES OOK: Kraay maakt zich grote zorgen om ‘kamikazepiloot’ bij Ajax

Kroes moet nu aan de bak in een poging om Real Valladolid te overtuigen Moro te laten gaan. De Spaanse degradant heeft deze week een nieuw bod ontvangen vanuit Amsterdam, maar is daar vooralsnog niet in meegegaan. Daarbij is het een ‘complicerende factor’ dat Valladolid op het punt staat overgenomen te worden door een nieuwe eigenaar. Toch heeft men bij Ajax de hoop dat de deal rond gaat komen.

LEES OOK: Farioli vol lof over Ajax-ster: ‘Speler voor de Premier League of Real Madrid’

Moro is op dit moment actief met Jong Spanje op het EK Onder 21, waar hij een goede indruk maakt. Met zijn land verzekerde hij zich van een plek bij de laatste acht met een gelijkspel tegen Italië. Het Ajax-target had daar een belangrijk aandeel in met een assist tegen de Italianen.

