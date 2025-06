‘Ajax hoort torenhoge vraagprijs voor Moro’

Ajax wil zich deze zomer koste wat kost versterken met . Volgens Mundo Deportivo zullen de Amsterdammers, die al rond zouden zijn met de speler zelf, daar wel diep voor in de buidel moeten tasten. Real Valladolid wil namelijk een bedrag van tien tot vijftien miljoen euro.

Nadat Ajax er afgelopen winter niet in slaagde om Moro over te nemen van Real Valladolid, wagen de Amsterdammers deze zomer een nieuwe poging. Woensdag kwam naar buiten dat de nummer twee van afgelopen seizoen persoonlijk rond is met Moro, maar dat zijn club een ‘complicerende factor’ kan zijn. Daarnaast heeft Ajax inmiddels ook concurrentie van Wolverhampton Wanderers.

Inmiddels is duidelijk wat Real Valladolid voor de aanvaller wil ontvangen. De Spaanse degradant is namelijk niet van plan zich zomaar gewonnen te geven en wil alleen meewerken aan een transfer als er tien tot vijftien miljoen euro op tafel komt. Ajax zal dus diep in de buidel moeten tasten om Moro naar Amsterdam te halen.

Moro is op dit moment actief met Jong Spanje op het EK Onder 21, waar hij een goede indruk maakt. Met zijn land verzekerde hij zich van een plek bij de laatste acht met een gelijkspel tegen Italië. Het Ajax-target had daar een belangrijk aandeel in met een assist tegen de Italianen.

