Ajax wil transfer snel afronden: 'Ze vinden hem van Champions League-kaliber'

Ajax wil de transfer van spoedig afronden. Mocht de Spanjaard de overstap naar de Johan Cruijf ArenA maken, dan wordt hij na Oliver Edvardsen en Mika Godts de derde linksbuiten van de Amsterdammers. Clubwatcher Johan Inan stelt dat de keuze van Ajax om er nog een optie voor links bij te halen wel te rechtvaardigen valt.

Afgelopen winter was Ajax al dicht bij het aantrekken van Moro, maar kon niet aan het eisenpakket van Real Valladolid voldoen. Technisch directeur Alex Kroes is de Spanjaard echter niet vergeten en hoopt hem deze zomer alsnog te verwelkomen bij de recordkampioen. Wel ondervindt Ajax concurrentie van Wolverhampton Wanderers, dat ook in de race is voor Moro.

Momenteel is Moro met Spanje Onder 21 actief op het EK in Slowakije. Daar maakt de 22-jarige buitenspeler een dermate goede indruk. Of er bij Ajax nu angst is omdat ook andere clubs zich lijken te gaan mengen in de strijd om Moro? "Dat weet ik niet, maar hij is nooit van het scoutingslijstje verdwenen', aldus Inan in de AD Voetbalpodcast. "Ze willen nu doorpakken en hem nu wel binnenhalen. Ze vinden Moro van Champions League-kaliber, zeker met zijn potentie. Dat bewijst hij hier ook op het EK", vervolgt Inan, die namens de krant aanwezig is op het EK Onder 21.

In de winterstop ging de transfer van Moro niet door, waarna Ajax doorschakelde naar Edvardsen. "Met Godts erbij haal je nu een derde linksbuiten erbij", zegt Inan, die verwacht dat het geen onoverkomelijk probleem is. "Ik moet zeggen: ik ben heel sceptisch over rechtspoten op rechts en linkspoten op links. Dat heb je met Steven Berghuis onder Francesco Farioli ook gezien. Maar hoe Moro dat als rechtspoot op rechts bij Spanje invult, daar word je heel enthousiast van. Dat maakt dat de keuze voor Ajax ook wel te legitimeren is."

"Het idee is sowieso, dat was ook een beetje de discussie met Farioli: hoeveel buitenspelers moeten erbij komen? "Farioli was niet zo enthousiast als anderen over Mika Godts en Jan Faberski", haalt Inan aan. "Hij vond dat er meerdere vleugelspelers bij moesten komen. Bij Ajax is gezegd: nee, we halen er eentje bij en niet meer, want anders blokkeren we de weg voor een jeugdspeler als Faberski. Ze mikken op één buitenspeler erbij en dat moet Raúl Moro worden."

Moro-deal nog niet rond

Inan benadrukt wel dat de transfer van Moro nog niet beklonken is. "Ze zijn ermee bezig en ze hopen hem vanzelfsprekend zo snel mogelijk binnen te halen. Dat heeft ook te maken met het feit dat eind deze maand de voorbereiding. Hoe eerder hij erbij is, hoe lekkerder dat werken is voor Heitinga", besluit de verslaggever.

