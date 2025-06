Van Axel Dongen in gesprek met Eredivisieclub: 'Salaris kan struikelblok vormen'

SC Heerenveen is in gesprek met Ajax-aanvaller Amourrichio Van Axel Dongen, zo meldt Roelof de Vries van Omrop Fryslân op Instagram. Het forse salaris van de linksbuiten zou echter een 'struikelblok' kunnen vormen dat een overstap naar het Abe Lenstra Stadion in de weg kan gaan zitten, aldus De Vries.

Van Axel Dongen stond enkele jaren geleden te boek als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. De inmiddels twintigjarige linksbuiten debuteerde in december 2021, nog voor zijn achttiende verjaardag, onder toenmalig trainer Erik ten Hag in de hoofdmacht van de Amsterdammers, in een met 4-0 gewonnen bekerduel met Barendrecht. Een maand later volgde de vuurdoop voor Van Axel Dongen in de Eredivisie, op bezoek bij FC Utrecht (0-3 winst).

De teller is vooralsnog echter blijven steken op 'slechts' acht wedstrijden in Ajax 1 voor Van Axel Dongen, die in zijn debuutjaar tevens de Abdelhak Nouri Trofee voor het grootste talent van de Ajax-opleiding in ontvangst mocht nemen. Voornamelijk vanwege blessureleed wist de aanvaller nooit definitief door te breken, afgelopen seizoen kwam hij niet verder dan drie (korte) invalbeurten namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn laatste officiële speelminuten dateren van 4 oktober 2024, sindsdien hield een enkelblessure hem langs de kant.

Van Axel Dongen ligt bij Ajax nog vast tot medio 2027 en verdient in Amsterdam een vorstelijk salaris, zéker voor een speler die de afgelopen jaren nauwelijks in actie heeft kunnen komen. Daar liet de aanvaller zich in maart van dit jaar nog goudeerlijk over uit in het Ziggo Sport-programma Kick 't Met. Dat kan volgens De Vries dan ook weleens een 'struikelblok' gaan vormen in de onderhandelingen met Heerenveen.

