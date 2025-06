Kenneth Taylor enige lichtpuntje in Ajax-selectie na massale marktwaardedaling

Ajax leek vorige maand af te stevenen op de eerste landstitel sinds 2022, maar gaf in het slot alsnog de koppositie en dus het kampioenschap weg. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de Estimated Transfer Values (ETVs) van de selectie van de Amsterdamse club, zo blijkt uit de marktwaardenupdate van juni van FootballTransfers. vormt samen met Mika Godts dankzij lichte stijgingen het enige lichtpuntje.

Toen de maand mei begon, bedroeg de voorsprong van Ajax op achtervolger PSV nog vier verliespunten. Door een zeperd in eigen huis tegen NEC (0-3) en een gelijkspel in de slotminuut op bezoek bij FC Groningen (2-2) klommen de Eindhovenaren, die al hun duels winnend afsloten, over de Amsterdamse club heen. Op de laatste speeldag wist Ajax in eigen huis weliswaar te winnen van FC Twente (2-0), maar PSV won op bezoek bij Sparta Rotterdam (1-3) en zodoende ging de landstitel naar Eindhoven.

Mislopen landstitel heeft zijn weerslag op transferwaarde bij Ajax

Artikel gaat verder onder video

De prestaties in de slotfase van het seizoen 2024/25 hebben ook effect gehad op de ETVs van de spelers van Ajax. De marktwaarde van Brian Brobbey zakte met 1,8 miljoen euro naar 24,1 miljoen euro en ook collega-spits Wout Weghorst zag zijn transferwaarde dalen naar 3,9 miljoen euro. De totale selectiewaarde van Ajax zakte mede daardoor na de update van juni naar 220 miljoen euro en daarmee blijven de Amsterdammers achter Feyenoord en PSV, met selectiewaardes van respectievelijk 326,8 miljoen euro en 330,7 miljoen euro.

Kenneth Taylor en Mika Godts vormen lichtpuntjes bij Ajax

Waar onder anderen Weghorst en Brobbey hun marktwaarden zagen dalen, zijn er ook lichtpuntjes in de Ajax-selectie ondanks het mislopen van de landstitel. Zo is de ontwikkeling van Taylor voor de vijfde maand op rij beloond met een stijging. In februari steeg de ETV van de 23-jarige middenvelder naar 18,4 miljoen euro en na de laatste update vertegenwoordigt hij momenteel een transferwaarde van 24,9 miljoen euro. Hiermee is Taylor na Jorrel Hato (ETV van 46,1 miljoen euro) de meest waardevolle Ajacied.

Een andere speler die zijn ETV zag stijgen, is Godts . De jonge Belg behield maandenlang een transferwaarde van veertien miljoen euro, maar heeft na de laatste maandelijkse update dan eindelijk weer de weg omhoog gevonden. Godts was vorige maand in de drie duels die hij speelde weliswaar niet betrokken bij een doelpunt van Ajax. Desondanks steeg zijn ETV met 700.000 euro naar een bedrag van 14,7 miljoen euro.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 ‘Ajax hoopt op talentvolle verdediger uit Engeland’ 🔗

👉 ‘Ajax legt bod neer voor Kroatisch ‘pareltje’ (18)’🔗

👉 Devyne Rensch doet rake uitspraken over grote verschillen tussen AS Roma en Ajax 🔗

👉 Ajax vreest nieuwe overval: aanvoerder kan verkassen naar Feyenoord 🔗

👉 Ajax zet Dusan Tadic in de wachtkamer: 'Hij moet geduld hebben'🔗