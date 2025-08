Volgende Ajax-transfer een feit: bijzondere clausule in nieuw contract

verlaat Ajax op huurbasis voor Birmingham City, zo weet Voetbal International zondagochtend te melden. De overbodig geraakte spits is onderweg naar Engeland om zijn transfer definitief te maken.

Akpom, die in 2023 door Sven Mislintat naar Ajax werd gehaald, kwam nooit lekker uit de verf in Amsterdam en had dit seizoen geen enkel perspectief meer. Omdat de Engelsman een van de grootverdieners van de club was, wilde Ajax maar wat graag van hem af. Birmingham City lost dat probleem in ieder geval tijdelijk op.

De aanvaller vertrekt namelijk in eerste instantie op huurbasis naar de Championship-ploeg. Mocht Birmingham dit seizoen promoveren naar de Premier League, wordt de overgang van Akpom automatisch definitief. Het is echter niet heel waarschijnlijk dat Birmingham direct mee gaat doen om het kampioenschap. De ploeg werd namelijk afgelopen jaar kampioen in de League One (het derde niveau van Engeland).

Ajax prefereerde in eerste instantie een permanente transfer, maar dat was op korte termijn niet haalbaar. Met de verhuur aan Birmingham besparen de Amsterdammers in ieder geval een hoop salaris. De Telegraaf wist gister (zaterdag) al te melden dat Akpom in beeld was bij de Engelse club. Afgelopen half jaar speelde de spits op huurbasis bij Lille, waar hij goed was voor drie goals.