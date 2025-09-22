Perez denkt dat verrassend team gooi kan doen naar de titel: 'Hebben de beste individualisten'

Volgens Martijn Krabbendam is John Heitinga met Ajax de winnaar van het afgelopen weekend. Dat is een opvallende claim, aangezien de Amsterdammers qua verliespunten het minder doen dan Feyenoord, PSV en AZ.

Ajax speelde een bewogen wedstrijd in Eindhoven tegen PSV. De thuisploeg was een stuk sterker in grote delen van het eerste bedrijf, maar viel daarna wel ver terug. Ajax speelde allesbehalve grandioos, maar wist uiteindelijk wel een punt mee te nemen naar de hoofdstad (2-2). Later zagen Heitinga en iedereen die Ajax een warm hart toedraagt dat AZ en Feyenoord in een onderling duel ook de punten deelden (3-3).

De Rotterdammers voeren de Eredivisieranglijst nog altijd fier aan, maar volgens Krabbendam is Heitinga van de vier betreffende trainers het lekkerst wakker geworden. "Die had er wellicht rekening mee gehouden dat het anders zou aflopen dan dat het nu is afgelopen. Niet qua voetbal, dat zeker niet, maar uiteindelijk is het een enorme meevaller voor hem dat hij niet verliest (van PSV, red.). Van Persie is denk ik vervelend wakker geworden, die had een overwinning in handen. Om over Peter Bosz nog maar te zwijgen. Heitinga is de winnaar van het weekend."

Kenneth Perez is het niet eens met zijn collega en stelt een andere naam voor. "Ik denk dat Martens lekker wakker is geworden. Zij (AZ, red.) waren voor een heel groot deel van de wedstrijd de baas over Feyenoord. De spelers krijgen dan het gevoel: hé, wij kunnen ons meten met hen. Dat is wel echt een boost voor AZ."

Krabbendam denkt ook dat de Alkmaarders lang in de titelrace kunnen blijven. "Als Clasie fit blijft, moet dat wel tot lang in het seizoen kunnen, denk ik." Dan doet Perez een opmerkelijke uitspraak. "Ik denk dat AZ de meest talentvolle individualisten hebben van de hele top vier. Ik tel drie à vier bijzondere talenten." Daarbij doelt de Deen op Max Meerdink, Kees Smit en Wouter Goes."