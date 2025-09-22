Sneijder en Mulder veroordelen Heitinga: 'Wat zijn ze daar in Amsterdam aan het doen?'

Wesley Sneijder en Jan Mulder zetten grote vraagtekens bij het huidige beleid van John Heitinga en zijn staf. Waar eerstgenoemde meer twijfelt aan het huidige systeem, denkt Mulder dat altijd zou moeten spelen voor Ajax.

Ajax werd vorig seizoen op een haar na kampioen en zette na het vertrek van Francesco Farioli John Heitinga voor de groep. De toenmalige rechterhand van Arne Slot wilde direct een nieuwe speelstijl implementeren en meer aanvallend voetbal gaan spelen, maar Sneijder weet niet of hij daar goed aan heeft gedaan. "Ajax is een beetje erg van systeem veranderd. Onder Farioli was het vooral vanuit de controle, verdedigend. Dat heeft hij er uiteindelijk in gekregen."

Artikel gaat verder onder video

De koerswijziging onder Heitinga is echter enorm groot. "Vandaag de dag is het hoog druk zetten. Maar kunnen die spelers dat? Ik betwijfel het, ik denk het niet." Als voorbeeld geeft de oud-voetballer Mika Godts, die geen hoog druk zou willen zetten." Sneijder vindt het dan ook geen slimme keuze van Heitinga om voor een hoge druk-tactiek te gaan. "De voorbereiding was te kort om dit systeem erin te krijgen. En je moet wel iets betere spelers hebben dan nu."

Mulder baalt op zijn beurt van de reserverollen van Oscar Gloukh, die zondag laat de gelijkmaker aantekende tegen PSV. "Ik keek gisteren vijf minuten en dacht: waarom speelt hij niet altijd mee, en altijd op tien? In godsnaam, wat zitten ze daar in Amsterdam te doen? Hij (Gloukh, red.) wordt niet serieus genomen. Zó'n goede voetballer is dat!"