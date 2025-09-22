Live voetbal

Sneijder en Mulder veroordelen Heitinga: 'Wat zijn ze daar in Amsterdam aan het doen?'

Wesley Sneijder, Jan Mulder
Mingus Niesten
22 september 2025, 21:31   Bijgewerkt: 21:40

Wesley Sneijder en Jan Mulder zetten grote vraagtekens bij het huidige beleid van John Heitinga en zijn staf. Waar eerstgenoemde meer twijfelt aan het huidige systeem, denkt Mulder dat Oscar Gloukh altijd zou moeten spelen voor Ajax.

Ajax werd vorig seizoen op een haar na kampioen en zette na het vertrek van Francesco Farioli John Heitinga voor de groep. De toenmalige rechterhand van Arne Slot wilde direct een nieuwe speelstijl implementeren en meer aanvallend voetbal gaan spelen, maar Sneijder weet niet of hij daar goed aan heeft gedaan. "Ajax is een beetje erg van systeem veranderd. Onder Farioli was het vooral vanuit de controle, verdedigend. Dat heeft hij er uiteindelijk in gekregen."

De koerswijziging onder Heitinga is echter enorm groot. "Vandaag de dag is het hoog druk zetten. Maar kunnen die spelers dat? Ik betwijfel het, ik denk het niet." Als voorbeeld geeft de oud-voetballer Mika Godts, die geen hoog druk zou willen zetten." Sneijder vindt het dan ook geen slimme keuze van Heitinga om voor een hoge druk-tactiek te gaan. "De voorbereiding was te kort om dit systeem erin te krijgen. En je moet wel iets betere spelers hebben dan nu."

Mulder baalt op zijn beurt van de reserverollen van Oscar Gloukh, die zondag laat de gelijkmaker aantekende tegen PSV. "Ik keek gisteren vijf minuten en dacht: waarom speelt hij niet altijd mee, en altijd op tien? In godsnaam, wat zitten ze daar in Amsterdam te doen? Hij (Gloukh, red.) wordt niet serieus genomen. Zó'n goede voetballer is dat!"

12deman
422 Reacties
85 Dagen lid
334 Likes
12deman
@ ArenA en Erimir,…. Wakker worden,…. Hij zegt spelersmateriaal is niet goed genoeg voor de gekozen tactiek en de beste spelers spelen niet!

Hops
242 Reacties
1.092 Dagen lid
979 Likes
Hops
@12deman. En wat denk je van voetbalhoofdstad met met ze top 2

Neefje Barry
160 Reacties
10 Dagen lid
80 Likes
Neefje Barry
@12deman bespaar je de moeite. Ze kunnen niet tegen kritiek als het om hun eigen club gaat. Dan zijn mensen opeens achterlijk en proberen ze de aandacht te verschuiven naar andere clubs.

12deman
422 Reacties
85 Dagen lid
334 Likes
12deman
@Hops ook een gekkie, woe kan ie teletexen met z’n top 2 Cl waardig.

Neefje Barry
160 Reacties
10 Dagen lid
80 Likes
Neefje Barry
Steeds meer mensen die door krijgen dat het helemaal mis gaat bij ajax. Spelersgroep Faalt. Trainer Faalt. Kroes Faalt. De club staat compleet in de fik. Wedstrijden tegen clubs die gigantisch uit vorm zijn en gewonnen moeten worden, worden niet gewonnen. Het spel is slecht, de trainer stelt de verkeerde spelers op, wellicht ook gewoon de verkeerde spelers aangekocht. Ik zie het heel somber is voor deze club, en met mij steeds meer.

ERIMIR
3.627 Reacties
442 Dagen lid
37.971 Likes
ERIMIR
Geen paniek Sneijder en Mulder, Ajax gaat steeds beter spelen. Oscar gaat het verschil maken voor Ajax. We hebben pas 6 wedstrijden in de competitie gespeeld. Er is voldoende kwaliteit in de selectie aanwezig om voor de titel te strijden. Paniekreacties laten we maar aan de concurrentie over, daar is er veel meer reden voor.

12deman
422 Reacties
85 Dagen lid
334 Likes
12deman
@ERIMIR je bent wakker, toch niet wat een slappe reactie, welterusten slaap maar verder zzzzzzzzzxzzxx

ERIMIR
3.627 Reacties
442 Dagen lid
37.971 Likes
ERIMIR
Ga lekker je zuigmaatje gezelschap houden.

12deman
422 Reacties
85 Dagen lid
334 Likes
12deman
Oh kan je je niet meer beheersen da’s dan 2-0

robinson
47 Reacties
844 Dagen lid
203 Likes
robinson
@Neefje Barry Denk je echt wat je schrijft dat het de realiteit is, of hoop je het. Ik heb een vermoeden.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

