Sneijder vernietigend: ‘Hij speelde zijn slechtste wedstrijd óóit voor PSV’

Ismael Saibari baalt na zijn misser tegen Ajax
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
22 september 2025, 21:03

Wesley Sneijder vond dat Ismael Saibari vorige week dinsdag zijn allerslechtste wedstrijd in het shirt van PSV speelde, zo vertelt hij bij Rondo. De Marokkaanse middenvelder liet in het verloren Champions League-duel met Union SG twee grote kansen onbenut.

Saibari kan niet terugkijken op een van zijn meeste gelukkige weken uit zijn carrière. De 25-jarige middenvelder miste tegen Union twee riante mogelijkheden, en kreeg zondag – tegen Ajax (2-2) – opnieuw grote kansen. Desondanks was de Marokkaan wel verantwoordelijk voor de openingstreffer van de Eindhovenaren.  

Sneijder zoomt maandagavond in op de wedstrijd van de PSV’er tegen de Belgische topclub. “Tegen Union speelde Saibari superslecht”, begint de analist bij de talkshow van Ziggo Sport. “Zijn slechtste wedstrijd ooit denk ik voor PSV. Maar het hele middenveld speelde bar en bar slecht”, vervolgt de recordinternational van het Nederlands elftal kritisch.

Sneijder: ‘Hier ligt het probleem bij PSV’

Sneijder denkt ‘het probleem’ van PSV te weten. “Ik denk dat PSV niet zo goed met een tegenslag om kan gaan. Afgelopen Champions League-wedstrijd ook: de eerste twintig minuten waren vrij aardig, maar toen ze een tegentreffer incasseerden, was het helemaal weg. Ze konden niet terug naar de basis en vanaf daar weer met dezelfde voet verder.”

Datzelfde gebeurde tegen Ajax, zo stelt Sneijder. “Tot Ajax die penalty kreeg waren ze goed, maar daarna was het weer weg. Toen kwamen die foutjes weer en gaan ze achteruitlopen.”

12deman
422 Reacties
85 Dagen lid
334 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@de scheids hij zegt ze kunnen niet met een tegendoelpunt omgaan, labiel, niet CL waardig en komen niet meer bij de eerste 2 na woe!

12deman
422 Reacties
85 Dagen lid
334 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bek vol tanden ? Of is het besef dan eindelijk ingedaald, het wordt een heel lang seizoen,….

Arena
816 Reacties
42 Dagen lid
2.060 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het wordt tijd dat bij jou de balletjes eens indalen, klein kind.

12deman
422 Reacties
85 Dagen lid
334 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie zwijgt stemt toe,

PSV - R. Union SG

PSV
1 - 3
Union Sint-Gillis
Gespeeld op 16 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
1
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

