Sneijder vernietigend: ‘Hij speelde zijn slechtste wedstrijd óóit voor PSV’

Wesley Sneijder vond dat vorige week dinsdag zijn allerslechtste wedstrijd in het shirt van PSV speelde, zo vertelt hij bij Rondo. De Marokkaanse middenvelder liet in het verloren Champions League-duel met Union SG twee grote kansen onbenut.

Saibari kan niet terugkijken op een van zijn meeste gelukkige weken uit zijn carrière. De 25-jarige middenvelder miste tegen Union twee riante mogelijkheden, en kreeg zondag – tegen Ajax (2-2) – opnieuw grote kansen. Desondanks was de Marokkaan wel verantwoordelijk voor de openingstreffer van de Eindhovenaren.

Artikel gaat verder onder video

Sneijder zoomt maandagavond in op de wedstrijd van de PSV’er tegen de Belgische topclub. “Tegen Union speelde Saibari superslecht”, begint de analist bij de talkshow van Ziggo Sport. “Zijn slechtste wedstrijd ooit denk ik voor PSV. Maar het hele middenveld speelde bar en bar slecht”, vervolgt de recordinternational van het Nederlands elftal kritisch.

Sneijder: ‘Hier ligt het probleem bij PSV’

Sneijder denkt ‘het probleem’ van PSV te weten. “Ik denk dat PSV niet zo goed met een tegenslag om kan gaan. Afgelopen Champions League-wedstrijd ook: de eerste twintig minuten waren vrij aardig, maar toen ze een tegentreffer incasseerden, was het helemaal weg. Ze konden niet terug naar de basis en vanaf daar weer met dezelfde voet verder.”

Datzelfde gebeurde tegen Ajax, zo stelt Sneijder. “Tot Ajax die penalty kreeg waren ze goed, maar daarna was het weer weg. Toen kwamen die foutjes weer en gaan ze achteruitlopen.”