Hakim Ziyech plots gelinkt aan stap naar PSV

Hakim Ziyech met PSV-logo en Philips Stadion
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
22 september 2025, 14:57

PSV overweegt een transfervrije speler aan de selectie toe te voegen door de blessure van Ruben van Bommel, zo meldt De Telegraaf. De krant noemt voormalig Ajax-ster Hakim Ziyech als een van de mogelijke opties. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wil de Marokkaan zelf graag naar Eindhoven.

PSV en Van Bommel zagen maandag hun grootste vrees uitkomen: de recordaanwinst komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. De buitenspeler liep zondagmiddag tegen Ajax (2-2) een ernstige knieblessure op. Voor PSV is dat de volgende domper, aangezien ook Alassane Pléa, Myron Boadu en Kiliann Sildillia voorlopig uit de roulatie zijn.

Volgens De Telegraaf denkt PSV er nu aan om een transfervrije vleugelaanvaller naar het Philips Stadion te halen en oriënteert het zich op de markt. De krant ziet in Ziyech een ‘mogelijk interessante optie’ voor de regerend landskampioen. De linkspoot zit zonder club sinds zijn vertrek bij Al-Duhail uit Qatar en kent Peter Bosz goed van hun gezamenlijke tijd bij Ajax. Elfrink meldt dat Ziyech wel oren heeft naar een stap naar Eindhoven, mocht de club dat daadwerkelijk willen.

Mocht PSV nog een transfervrije speler aantrekken, is dit niet de eerste keer in het recente verleden dat er een nieuweling werd verwelkomd na de transferperiode. Vorig jaar kwam Ivan Perisic na de deadline nog naar Eindhoven, terwijl halverwege het seizoen Lucas Perez werd gehaald buiten de transferperiode. Mocht er dit jaar een speler worden gehaald, kan deze alsnog worden ingeschreven voor de Champions League. Clubs mogen voortaan namelijk niet-geregistreerde spelers tijdelijk inschrijven als er sprake is van een langdurige blessure of ziekte binnen de selectie.

Kramer
Kramer
Tuurlijk wilt i zelf graag, al maanden komt i er achter dat niemand hem wilt hebben.

@Kramer ja inderdaad. Volgens mij had hij dat zelf wel anders ingeschat 😅

Kameraden mooi rolemodel, ene psycho ingeruild voor de andere, in EHV leren ze het nooit. 👎

@Arena kind

Weer eentje van Ajax, en maar klagen over Ajax....

Kwam uit de opleiding van Heerenveen. niet alles naar 020 trekken he.

Alle spelers worden uiteindelijk aan de top2 gelinkt. CL niveau van de top2 straalt Europees gezag en respect uit. Daarom zijn Ajax en PSV succes magneten die sterspelers over de hele wereld blijven aantrekken. Dus logisch dat een Ziyech aan een PSV gelinkt wordt. Ik denk dat het een prima combinatie is voor een jaar. Soort noodverbandje. PSV heeft natuurlijk de Man nog, maar goed om daarachter nog iemand te hebben. Als je CL hebt moet je wel een goede selectie hebben. Dat is anders dan wanneer je in de spek en bonen league speelt, maar dat is logisch.

PSV - Ajax

PSV
2 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech
Leeftijd: 32 jaar (19 mrt. 1993)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Galatasaray
5
0
2023/2024
Galatasaray
18
6
2023/2024
Chelsea
0
0
2022/2023
Chelsea
18
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

