Hakim Ziyech plots gelinkt aan stap naar PSV

PSV overweegt een transfervrije speler aan de selectie toe te voegen door de blessure van , zo meldt De Telegraaf. De krant noemt voormalig Ajax-ster als een van de mogelijke opties. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wil de Marokkaan zelf graag naar Eindhoven.

PSV en Van Bommel zagen maandag hun grootste vrees uitkomen: de recordaanwinst komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. De buitenspeler liep zondagmiddag tegen Ajax (2-2) een ernstige knieblessure op. Voor PSV is dat de volgende domper, aangezien ook Alassane Pléa, Myron Boadu en Kiliann Sildillia voorlopig uit de roulatie zijn.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf denkt PSV er nu aan om een transfervrije vleugelaanvaller naar het Philips Stadion te halen en oriënteert het zich op de markt. De krant ziet in Ziyech een ‘mogelijk interessante optie’ voor de regerend landskampioen. De linkspoot zit zonder club sinds zijn vertrek bij Al-Duhail uit Qatar en kent Peter Bosz goed van hun gezamenlijke tijd bij Ajax. Elfrink meldt dat Ziyech wel oren heeft naar een stap naar Eindhoven, mocht de club dat daadwerkelijk willen.

Mocht PSV nog een transfervrije speler aantrekken, is dit niet de eerste keer in het recente verleden dat er een nieuweling werd verwelkomd na de transferperiode. Vorig jaar kwam Ivan Perisic na de deadline nog naar Eindhoven, terwijl halverwege het seizoen Lucas Perez werd gehaald buiten de transferperiode. Mocht er dit jaar een speler worden gehaald, kan deze alsnog worden ingeschreven voor de Champions League. Clubs mogen voortaan namelijk niet-geregistreerde spelers tijdelijk inschrijven als er sprake is van een langdurige blessure of ziekte binnen de selectie.