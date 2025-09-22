Live voetbal 5

Van der Gijp vreest horrorscenario voor loopbaan Van Bommel: 'Met hém in ons achterhoofd...'

Screenshot van René van der Gijp in Vandaag Inside
Foto: © Talpa
0 reacties
Luuk van Grinsven
22 september 2025, 20:25

René van der Gijp hoopt dat Ruben van Bommel goed herstelt van zijn zware knieblessure. De aanvaller van PSV mist de rest van het seizoen, nadat hij zondag ernstige kwetsuur opliep in de topper tegen Ajax. Van der Gijp vreest voor een Calvin Stengs-scenario, zo vertelt hij bij KieftJansenEgmondGijp.

Van Bommel moest zondagmiddag al in de eerste helft de strijd staken, toen hij schreeuwend van de pijn achterbleef op het veld nadat hij de bal wilde veroveren van Youri Regeer. Maandag werd duidelijk dat de aanvaller van PSV dit seizoen niet meer in actie komt. “Dat is wel zielig, toch?”, reageert Wim Kieft, die maandag terugkeerde in de podcast.

Artikel gaat verder onder video

“Die jongen heeft een hele carrière voor zich, is ambitieus en doet het ook goed…”, betreurt de oud-spits de situatie. Van der Gijp baalt ook: “We hebben Calvin Stengs ook in ons achterhoofd. Die is er niet honderd procent uitgekomen. Uit een kruisbandblessure. Voor een aanvaller is dit moeilijk, want die moeten explosief blijven”, zegt de analist.

Als groot talent van AZ liep Stengs in seizoen 2017/18 een kruisbandblessure op. Zijn revalidatie duurde ruim een jaar. Van der Gijp vindt dat Stengs, die ook bij zijn nieuwe club Pisa direct geblesseerd is geraakt, nooit meer zijn topniveau heeft kunnen aantikken.

➡️ Meer nieuws over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal met op de achtergrond AZ-speler Wouter Goes en scheidsrechter Danny Makkelie

Van Hooijdonk maakt bizarre opmerking over Wouter Goes: 'Is dit een oproep tot geweld?'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Van Hooijdonk

Van Hooijdonk kritisch op Ajax-parel: 'Hij is gewoon laks. Dat kan je duur komen te staan'

  • Gisteren, 22:32
  • Gisteren, 22:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 21 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4
2023/2024
Jong AZ
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel