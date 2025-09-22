Van der Gijp vreest horrorscenario voor loopbaan Van Bommel: 'Met hém in ons achterhoofd...'

René van der Gijp hoopt dat goed herstelt van zijn zware knieblessure. De aanvaller van PSV mist de rest van het seizoen, nadat hij zondag ernstige kwetsuur opliep in de topper tegen Ajax. Van der Gijp vreest voor een -scenario, zo vertelt hij bij KieftJansenEgmondGijp.

Van Bommel moest zondagmiddag al in de eerste helft de strijd staken, toen hij schreeuwend van de pijn achterbleef op het veld nadat hij de bal wilde veroveren van Youri Regeer. Maandag werd duidelijk dat de aanvaller van PSV dit seizoen niet meer in actie komt. “Dat is wel zielig, toch?”, reageert Wim Kieft, die maandag terugkeerde in de podcast.

“Die jongen heeft een hele carrière voor zich, is ambitieus en doet het ook goed…”, betreurt de oud-spits de situatie. Van der Gijp baalt ook: “We hebben Calvin Stengs ook in ons achterhoofd. Die is er niet honderd procent uitgekomen. Uit een kruisbandblessure. Voor een aanvaller is dit moeilijk, want die moeten explosief blijven”, zegt de analist.

Als groot talent van AZ liep Stengs in seizoen 2017/18 een kruisbandblessure op. Zijn revalidatie duurde ruim een jaar. Van der Gijp vindt dat Stengs, die ook bij zijn nieuwe club Pisa direct geblesseerd is geraakt, nooit meer zijn topniveau heeft kunnen aantikken.