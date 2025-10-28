heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2028, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger beschikte over een aflopend contract, maar heeft dit dus met twee seizoenen verlengd.

Plug speelde sinds 2016 in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem op jonge leeftijd overnam van Quick Boys. In 2023 zette de verdediger zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. In mei van dit jaar mocht hij in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0) vlak voor tijd debuteren. Sindsdien kwam hij nog drie keer in actie. Alleen in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo (0-7) mocht Plug veel minuten maken; in het Asito Stadion kwam hij halverwege de wedstrijd binnen de lijnen.

Halverwege september werd Plug samen met Aymen Sliti door Robin van Persie definitief overgeheveld naar het eerste elftal. Waar het contract van de buitenspeler direct werd verlengd, moest het neefje van Dirk Kuyt nog even geduld hebben. Eind september werd echter duidelijk dat Feyenoord ook met de verdediger in gesprek was en inmiddels heeft hij zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis.