Plug tekent nieuw contract tot medio 2028 bij Feyenoord

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
28 oktober 2025, 15:48

Jan Plug heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2028, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger beschikte over een aflopend contract, maar heeft dit dus met twee seizoenen verlengd.

Plug speelde sinds 2016 in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem op jonge leeftijd overnam van Quick Boys. In 2023 zette de verdediger zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. In mei van dit jaar mocht hij in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0) vlak voor tijd debuteren. Sindsdien kwam hij nog drie keer in actie. Alleen in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo (0-7) mocht Plug veel minuten maken; in het Asito Stadion kwam hij halverwege de wedstrijd binnen de lijnen.

Halverwege september werd Plug samen met Aymen Sliti door Robin van Persie definitief overgeheveld naar het eerste elftal. Waar het contract van de buitenspeler direct werd verlengd, moest het neefje van Dirk Kuyt nog even geduld hebben. Eind september werd echter duidelijk dat Feyenoord ook met de verdediger in gesprek was en inmiddels heeft hij zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis.

Ayase Ueda

Van der Gijp en Kieft schrikken 'heel erg' van Ueda tijdens Feyenoord - PSV

Feyenoord-speler In-beom Hwang

Feyenoord-middenvelders zakken door het ijs: 'Een Hwang-prestatie'

Ajax-back Lucas Rosa probeert Sondre Orjasaeter van FC Twente af te stoppen

FC Twente-smaakmaker Ørjasæter speelt Rosa tureluurs: 'Hij moet helemaal gek zijn geworden'

Jammer dat de eigen opgeleide jeugd nauwelijks kansen krijgt onder van persie. Had wel verwacht dat Plug meer zou spelen. Nu valt hij tussen wal en schip want er is geen jong feijenoord. Betekent dat hij op heel laag niveau moet spelen en dat is nooit goed voor zijn ontwikkeling. Zelfde voor Slory met de verhalen van Melvin Boel recent.

Jan Plug

Jan Plug
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 apr. 2005)
Positie: Verdediger
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Feyenoord
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

