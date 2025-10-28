Johan Derksen stoort zich aan Feyenoord-speler , zo zegt hij maandagavond in Vandaag Inside. De 22-jarige middenvelder wordt door De Snor beticht van 'een beetje hoogmoedswaanzin' omdat hij zich recent uitliet over een mogelijke keuze tussen een interlandcarrière voor Nederland of Italië.

Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord en speelde zich in Rotterdam-Zuid vrijwel direct in de basis. Tegenover De Telegraaf liet de achtvoudig international van Jong Oranje zich uit over zijn toekomst als international. Omdat hij een Italiaanse vader heeft zou Valente ook voor dat land mogen kiezen, in het verleden kwam hij al uit voor Italië Onder-18 en Onder-19, voordat hij de switch naar Jong Oranje maakte. "Het Nederlands elftal is mijn supergrote droom, maar als Italië eerder komt dan zal ik dat zeker overwegen", liet Valente in het bewuste interview optekenen.

"Ik stoor me wel aan Valente, die krijgt een beetje hoogmoedswaanzin", zegt Derksen maandagavond. "Als Oranje niet gauw komt en Italië komt, dan kiest hij voor Italië. Dan denk ik: 'Nou, wees jij nou blij dat je in de basis staat bij Feyenoord'." Tafelgast Valentijn Driessen benadrukt dat bondscoach Ronald Koeman er verstandig aan zou doen om Valente op korte termijn op te roepen voor Oranje: "Je moet wel uitkijken dat je niet wéér een speler kwijtraakt. Zij zijn Dean Huijsen al kwijtgeraakt", verwijst de journalist naar de Real Madrid-verdediger die vorig jaar voor een interlandloopbaan bij Spanje koos.

"En die Salah-Eddine die loopt nu weg", vervolgt Driessen. De linksback van PSV, dertienvoudig international van Jong Oranje, koos vorige week definitief voor een loopbaan als A-international van Marokko. Dat scenario moet bij Valente voorkomen worden, als het aan de journalist ligt: "Op een gegeven moment moet je wel zeggen: het Nederlandse voetbal heeft geïnvesteerd in die jongen, daar moet je wel van profiteren. Dadelijk belt die Gattuso (bondscoach van Italië, red.) en zegt hij: 'Oké, dan ben ik naar Italië'. Dan ben je hem kwijt."