Van der Gijp en Kieft schrikken 'heel erg' van Ueda tijdens Feyenoord - PSV

Ayase Ueda
Foto: © Imago
Mingus Niesten
27 oktober 2025, 19:05

René van der Gijp en Wim Kieft zijn enorm geschrokken van de handelingssnelheid van Ayase Ueda. De topscorer van de Eredivisie was in de topper Feyenoord - PSV (2-3) uiterst onzichtbaar, mede door zijn langzame besluitvorming.

Ueda was de vorig seizoenen de understudy van Santiago Giménez, maar heeft dit seizoen toch zijn draai gevonden bij Feyenoord. Voor de wedstrijd tegen PSV had de Japanner elf doelpunten gemaakt in negen wedstrijden. Toch blijft er, zeker na de topper van afgelopen weekend, aan hem kleven dat hij in grote wedstrijden niet uit de verf komt.

"Ik schrok gisteren (zondag, red.) heel erg van de handelingssnelheid van Ueda", begint Van der Gijp tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp. Kieft sluit zich aan bij de mening van zijn podcastgenoot. "Ik had veel meer het idee dat hij denkt: het gaat lekker, dit is mijn moment, ik ben alleen op mezelf gefocust. Want na drie minuten moet hij hem al afspelen, toch?", zegt Kieft over een grote kans die Feyenoord in de openingsfase in de schoot geworpen kreeg. Van der Gijp voegt dan toe: "Ja, of sneller handelen." Ueda liet de bal uiteindelijk afsnoepen.

Kieft, die uit ervaring spreekt, weet precies hoe spitsen in vorm een wedstrijd ingaan. "Dan denk je: ik zit in een goede periode, vandaag wordt het ook wel wat. Dan ben je heel erg gefixeerd, maar dan mis je ook het overzicht."

descheids
494 Reacties
39 Dagen lid
716 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gijppie heeft natuurlijk gelijk. Ueda doet het leuk tegen de kleintjes, maar tegen de grote clubs en in de voorronde CL liet hij het natuurlijk pijnlijk afweten. Gelukkig dragen de feijenoord supporters hem op handen, maar dat remt de club natuurlijk enorm af. Waar is de grote aankoop tengsted? Of Borges, Of Steijn? Gisteren voor 33mln nieuwe aankopen op de bank. Kennelijk botert het niet zo tussen te kloese en van persie.

