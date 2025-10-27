Live voetbal 2

Feyenoord-middenvelders zakken door het ijs: 'Een Hwang-prestatie'

Feyenoord-speler In-beom Hwang
Foto: © Imago
5 reacties
Mingus Niesten
27 oktober 2025, 18:02

PSV versloeg Feyenoord zondag in een boeiende topper met 2-3, met Ismael Saibari als grote man. Na afloop klinken er bij Kick-Off van De Telegraaf flinke kritieken op het middenveld van de Rotterdamse ploeg.

Als je puur naar de doelpunten en assists kijkt, was de aanvalslinie zondag het grootste probleem voor de ploeg van Feyenoord. Leo Sauer, Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa konden de defensie van PSV niet slechten, terwijl de doelpunten van middenvelders Luciano Valente en Oussama Targhalline kwamen. Toch verloor Feyenoord volgens Hein Keijser en Valentijn Driessen de strijd op het middenveld.

Artikel gaat verder onder video

Over Valente zijn de heren nog wel te spreken. "Hij was de enige die drive naar voren had", zegt Keijser, waarna Driessen toevoegt: "Hij hield zich staande. Dat deden die andere twee niet. Vooral Hwang, die leverde werkelijk alles in. Dat was echt...", aldus Driessen, waarna Pim Sedee een mooie woordspeling vindt. "Een Hwang-prestatie." De Zuid-Koreaan werd direct na de rust gewisseld, maar ook zijn vervanger Quinten Timber kon weinig indruk maken.

Sem Steijn, de grote aankoop van afgelopen zomer, stond niet in de basis. "Wel begrijpelijk", vindt Driessen. "Maar hij is aanvoerder en daar probeerde Robin van Persie zich naderhand onderuit te praten. Dat was natuurlijk heel moeilijk. Een aanvoerder moet je laten spelen, die moet onomstreden zijn. Dat haal je nu weg." De journalist denkt dat Steijn op deze manier geen leidersrol kan aannemen. "Zo werkt het op de apenrots." Steijn kwam uiteindelijk pas in minuut 88 in het veld.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Van Hooijdonk

Wisselbeurt Steijn verrast Van Hooijdonk niet: 'Hebben hem in Europese wedstrijden helemaal niet gezien'

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
Kenneth Perez

Perez hekelt uitlatingen Driessen over Valente: 'Sodemieter op man'

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
Suray viert een goal bij Go Ahead Eagles - Excelsior

Teruglezen: zo verliep de Eredivisiezondag, met uitzeges voor PSV en Ajax

  • Gisteren, 21:57
  • Gisteren, 21:57
7 5 reacties
Reageren
5 reacties
descheids
492 Reacties
39 Dagen lid
715 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een Hwang prestatie hahaha, Fcupdate heeft wel gevoel voor humor hahaha. En gelijk ook treffend weergegeven hoe feijenoord gisteren speelde. Feijenoord had gewoon met hun beste speler en aanvoerder moeten beginnen. Quinten Timber. Rookie van persie zat weer helemaal mis.

Veluwe
6 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

descheids kleuter

Arena
1.216 Reacties
77 Dagen lid
2.762 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Psv heeft Feyenoord even op hun plekje gezet. Thuis gaat Psv hetzelfde kunstje flikken denk ik. Lekker man.

2fast4u
30 Reacties
210 Dagen lid
40 Likes
2fast4u
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

wat een niveau weer Dominic Mostert. Dacht dat we zouden stoppen met clickbait.

descheids
492 Reacties
39 Dagen lid
715 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is geen clickbait. Je leest in het artikel dat het over feijenoord gaat en over Hwang(prestatie). Dus helemaal in lijn. Humor is wel next level.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
492 Reacties
39 Dagen lid
715 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een Hwang prestatie hahaha, Fcupdate heeft wel gevoel voor humor hahaha. En gelijk ook treffend weergegeven hoe feijenoord gisteren speelde. Feijenoord had gewoon met hun beste speler en aanvoerder moeten beginnen. Quinten Timber. Rookie van persie zat weer helemaal mis.

Veluwe
6 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

descheids kleuter

Arena
1.216 Reacties
77 Dagen lid
2.762 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Psv heeft Feyenoord even op hun plekje gezet. Thuis gaat Psv hetzelfde kunstje flikken denk ik. Lekker man.

2fast4u
30 Reacties
210 Dagen lid
40 Likes
2fast4u
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

wat een niveau weer Dominic Mostert. Dacht dat we zouden stoppen met clickbait.

descheids
492 Reacties
39 Dagen lid
715 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is geen clickbait. Je leest in het artikel dat het over feijenoord gaat en over Hwang(prestatie). Dus helemaal in lijn. Humor is wel next level.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
0
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel