Feyenoord-middenvelders zakken door het ijs: 'Een Hwang-prestatie'

PSV versloeg Feyenoord zondag in een boeiende topper met 2-3, met Ismael Saibari als grote man. Na afloop klinken er bij Kick-Off van De Telegraaf flinke kritieken op het middenveld van de Rotterdamse ploeg.

Als je puur naar de doelpunten en assists kijkt, was de aanvalslinie zondag het grootste probleem voor de ploeg van Feyenoord. Leo Sauer, Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa konden de defensie van PSV niet slechten, terwijl de doelpunten van middenvelders Luciano Valente en Oussama Targhalline kwamen. Toch verloor Feyenoord volgens Hein Keijser en Valentijn Driessen de strijd op het middenveld.

Over Valente zijn de heren nog wel te spreken. "Hij was de enige die drive naar voren had", zegt Keijser, waarna Driessen toevoegt: "Hij hield zich staande. Dat deden die andere twee niet. Vooral Hwang, die leverde werkelijk alles in. Dat was echt...", aldus Driessen, waarna Pim Sedee een mooie woordspeling vindt. "Een Hwang-prestatie." De Zuid-Koreaan werd direct na de rust gewisseld, maar ook zijn vervanger Quinten Timber kon weinig indruk maken.

Sem Steijn, de grote aankoop van afgelopen zomer, stond niet in de basis. "Wel begrijpelijk", vindt Driessen. "Maar hij is aanvoerder en daar probeerde Robin van Persie zich naderhand onderuit te praten. Dat was natuurlijk heel moeilijk. Een aanvoerder moet je laten spelen, die moet onomstreden zijn. Dat haal je nu weg." De journalist denkt dat Steijn op deze manier geen leidersrol kan aannemen. "Zo werkt het op de apenrots." Steijn kwam uiteindelijk pas in minuut 88 in het veld.