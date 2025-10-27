Live voetbal

Ruben Schaken: Hartman houdt na kritiek op Van Persie helemaal niet van Feyenoord

Ruben Schaken / Quilindschy Hartman
Foto: © Imago
4 reacties
Tijmen Gerritsen
27 oktober 2025, 10:49

Ruben Schaken vindt het niet kunnen dat Quilindschy Hartman na zijn vertrek bij Feyenoord heeft nagetrapt naar Robin van Persie. De voormalig Feyenoord-aanvaller noemt dat kwalijk en stelt zelfs dat Hartman niet écht van Feyenoord houdt.

Hartman liet zich in augustus tegenover het Algemeen Dagblad negatief uit over Van Persie. "In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer", zei de linksback van Burnley onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Bij Schaken is dat volledig verkeerd gevallen. "Ik vind dat Robin van Persie erg goed rustig blijft, want hij krijgt natuurlijk ook steken van oud-spelers. Dat vind ik zonde", zegt hij in een interview met Voetbalprimeur. "Als je met Van Persie heb gewerkt en daarna gaat zeggen: hij sprak niet meer tegen mij... Ik vind dat je dat niet kan doen als Feyenoorder."

Schaken stelt dat hij uit ervaring weet dat de uitspraken van Hartman voor onrust hebben gezorgd binnen de club. "Je zegt dat je een echte Feyenoorder bent en dat je wilt terugkeren, maar vervolgens zet je de trainer te kakken terwijl hij in een goede flow zit? Dat zorgt voor onrust. Dan houd je niet van de club."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Theo Janssen

Theo Janssen schrikt van Ajax in eerste helft tegen Twente: 'Dit is eigenlijk bizar'

  • Gisteren, 23:59
  • Gisteren, 23:59
Van Hooijdonk

Wisselbeurt Steijn verrast Van Hooijdonk niet: 'Hebben hem in Europese wedstrijden helemaal niet gezien'

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
Kenneth Perez

Perez hekelt uitlatingen Driessen over Valente: 'Sodemieter op man'

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
0laf
941 Reacties
1.126 Dagen lid
5.336 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker belangrijk. Oud nieuws. Laat gaan. Schaken heeft weer even het nieuws gehaald. ✅️

Pietjanhendrik
531 Reacties
96 Dagen lid
556 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

voor deschijts is dit wel belangrijk, kan hij weer los gaan op van persie hahahaha

descheids
486 Reacties
39 Dagen lid
712 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het blijft lang onrustig. Alle incidenten de afgelopen maand blijven de club achtervolgen. Gisteren ook weggetikt door de landskampioen. Steijn onder de bus gegooid, Timber weer het slachtoffer. Nee het zal niet gezellig zijn op zuid. Ik zie het somber in.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
616 Reacties
1.126 Dagen lid
4.935 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids als jij het somber inziet voor Feyenoord, dan moet je het voor andere clubs helemaal verschrikkelijk inzien. Gisteren weggetikt, en toch zegt de coach can de tegenstander dat hij gisteren de twee beste clubs aan het werk heeft gezien. Dat hij toch ook angst had voor een resultaat voor Feyenoord.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

0laf
941 Reacties
1.126 Dagen lid
5.336 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker belangrijk. Oud nieuws. Laat gaan. Schaken heeft weer even het nieuws gehaald. ✅️

Pietjanhendrik
531 Reacties
96 Dagen lid
556 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

voor deschijts is dit wel belangrijk, kan hij weer los gaan op van persie hahahaha

descheids
486 Reacties
39 Dagen lid
712 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het blijft lang onrustig. Alle incidenten de afgelopen maand blijven de club achtervolgen. Gisteren ook weggetikt door de landskampioen. Steijn onder de bus gegooid, Timber weer het slachtoffer. Nee het zal niet gezellig zijn op zuid. Ik zie het somber in.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
616 Reacties
1.126 Dagen lid
4.935 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids als jij het somber inziet voor Feyenoord, dan moet je het voor andere clubs helemaal verschrikkelijk inzien. Gisteren weggetikt, en toch zegt de coach can de tegenstander dat hij gisteren de twee beste clubs aan het werk heeft gezien. Dat hij toch ook angst had voor een resultaat voor Feyenoord.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 23 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
9
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel