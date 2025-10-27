Ruben Schaken vindt het niet kunnen dat na zijn vertrek bij Feyenoord heeft nagetrapt naar Robin van Persie. De voormalig Feyenoord-aanvaller noemt dat kwalijk en stelt zelfs dat Hartman niet écht van Feyenoord houdt.

Hartman liet zich in augustus tegenover het Algemeen Dagblad negatief uit over Van Persie. "In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer", zei de linksback van Burnley onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Bij Schaken is dat volledig verkeerd gevallen. "Ik vind dat Robin van Persie erg goed rustig blijft, want hij krijgt natuurlijk ook steken van oud-spelers. Dat vind ik zonde", zegt hij in een interview met Voetbalprimeur. "Als je met Van Persie heb gewerkt en daarna gaat zeggen: hij sprak niet meer tegen mij... Ik vind dat je dat niet kan doen als Feyenoorder."

Schaken stelt dat hij uit ervaring weet dat de uitspraken van Hartman voor onrust hebben gezorgd binnen de club. "Je zegt dat je een echte Feyenoorder bent en dat je wilt terugkeren, maar vervolgens zet je de trainer te kakken terwijl hij in een goede flow zit? Dat zorgt voor onrust. Dan houd je niet van de club."