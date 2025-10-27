Van Hanegem: 'Jammer dat Van Persie geen serieuze concurrent voor Hadj Moussa heeft'

Willem van Hanegem is na de Eredivisie-topper tussen Feyenoord en PSV (2-3) kritisch op . De Kromme vindt dat de Algerijnse buitenspeler vaak de verkeurde keuzes maakt. Van Hanegem betreurt het dan ook dat Hadj Moussa geen serieuze concurrent heeft.

Feyenoord leed zondagmiddag een nipte 2-3 nederlaag in de eigen Kuip tegen PSV. Toch was de ploeg van trainer Robin van Persie niet kansloos in eigen huis. Nadat de Rotterdammers in de tweede helft op gelijke hoogte kwamen met de bezoekers uit Eindhoven, werd het al snel 1-3. Oussama Targhalline deed nog wat terug, waarna Feyenoord in het laatste kwartier nog mogelijkheden kreeg op de gelijkmaker.

Artikel gaat verder onder video

"Luciano Valente kreeg de grootste kans op de gelijkmaker, maar hij tikte naastDat was jammer, want als er één speler voldoet, is hij het. Ik hoorde Robin van Persie na afloop zeggen dat ook Jakub Moder nog speeltijd krijgt als hij weer fit is, maar om Valente in deze vorm kun je niet heen", aldus Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

"Om Sem Steijn kan Van Persie dus wel heen, zagen we zondag", gaat Van Hanegem verder. "Dat begreep ik eerlijk gezegd wel, in topwedstrijden brengt hij nog te weinig. Dat zal hij vervelend vinden, want hij debuteerde niet zo lang geleden in Oranje, maar als er echt tegenstand tegenover Feyenoord staat, dan is het nog te weinig. Zet hem tegen ploegen die komen om te overleven en je kunt hem met zijn neusje voor het doel wel goed gebruiken natuurlijk."

Hadj Moussa, tegen Heracles Almelo nog de grote uitblinker bij Feyenoord, viel het icoon van de Rotterdamse club wel tegen. Volgens Van Hanegem hangt bij de ploeg van Van Persie veel af van van de Algerijnse smaakmaker. "Hij is een speler die zijn keuzes op gevoel maakt. Maar nu maakt hij mij te iets te vaak de verkeerde keuze", stelt de voormalig Oranje-international.

"Als er nauwelijks tijd is, begint hij aan een individuele actie en hij blijft oog voor medespelers missen. Het is jammer dat Van Persie geen serieuze concurrent voor hem heeft, anders had hij hem ook eens kunnen wisselen", treurt Van Hanegem. "Nu blijft Feyenoord hopen tot hij dat ene moment wel heeft, zoals hij dat tegen Panathinaikos bijvoorbeeld ook had."