Medisch wonder Hadj Moussa verbaast Van Persie niet: ‘Hij speelt gewoon door’

Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
26 oktober 2025, 21:11

Iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt, maakte zich zondag grote zorgen toen Anis Hadj Moussa naar zijn hamstring greep tijdens de wedstrijd tegen PSV (2-3). De Algerijnse aanvaller schreeuwde het uit van de pijn, nadat hij na een lange sprint last kreeg van zijn hamstring. Wonder boven wonder kon hij de wedstrijd uitspelen.

Toen Hadj Moussa na een sprintduel met PSV-verdediger Anass Salah-Eddine naar de grond ging, begon wisselspeler Gonçalo Borges aan zijn warming-up. Het leek dan ook waarschijnlijk dat de Portugees al vroegtijdig zou moeten invallen vanwege de klachten bij een van de beste spelers van Feyenoord.

Dat veranderde allemaal na een behandeling van de medische staf van Feyenoord. Hadj Moussa stond op, trok buiten de lijnen een paar sprintjes en kon vervolgens verder. Trainer Robin van Persie gaf op de persconferentie toe dat hij zich grote zorgen maakte: "Ik vreesde dat Anis zou afhaken. "Je ziet hem naar zijn hamstring grijpen en ik vroeg ook aan de medische staf hoe zij erover dachten.’’

Toch was de oefenmeester van de koploper van de Eredivisie niet verbaasd dat zijn rechtsbuiten door kon spelen: "Hij heeft namelijk nooit echt blessures gehad! Hij speelde nu ook gewoon door. Je houdt met elk scenario rekening als zoiets gebeurt in zo’n week als deze. Maar eerlijk gezegd maken we dit met hem op trainingen ook soms mee. Er zijn momenten geweest dat je denkt dat hij geblesseerd eraf moet, maar dan schudt hij even met zijn been en gaat hij weer."

De kikker
143 Reacties
927 Dagen lid
216 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja ik was er ook verbaasd over dat weer rende alsof er niks aan de hand was. Een medisch wonder!

flaco
24 Reacties
724 Dagen lid
338 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je bedoeld een ordinaire schwalbe. Hij sprintte en sleurde daarna gewoon nog 70 minuten door in een intense pot. Dat is met een hamstringblessure onmogelijk.

De kikker
143 Reacties
927 Dagen lid
216 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@flaco was ook sarcastisch

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
Feyenoord - PSV

Feyenoord
2 - 3
PSV
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
4
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

