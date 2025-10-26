Iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt, maakte zich zondag grote zorgen toen naar zijn hamstring greep tijdens de wedstrijd tegen PSV (2-3). De Algerijnse aanvaller schreeuwde het uit van de pijn, nadat hij na een lange sprint last kreeg van zijn hamstring. Wonder boven wonder kon hij de wedstrijd uitspelen.

Toen Hadj Moussa na een sprintduel met PSV-verdediger Anass Salah-Eddine naar de grond ging, begon wisselspeler Gonçalo Borges aan zijn warming-up. Het leek dan ook waarschijnlijk dat de Portugees al vroegtijdig zou moeten invallen vanwege de klachten bij een van de beste spelers van Feyenoord.

Dat veranderde allemaal na een behandeling van de medische staf van Feyenoord. Hadj Moussa stond op, trok buiten de lijnen een paar sprintjes en kon vervolgens verder. Trainer Robin van Persie gaf op de persconferentie toe dat hij zich grote zorgen maakte: "Ik vreesde dat Anis zou afhaken. "Je ziet hem naar zijn hamstring grijpen en ik vroeg ook aan de medische staf hoe zij erover dachten.’’

Toch was de oefenmeester van de koploper van de Eredivisie niet verbaasd dat zijn rechtsbuiten door kon spelen: "Hij heeft namelijk nooit echt blessures gehad! Hij speelde nu ook gewoon door. Je houdt met elk scenario rekening als zoiets gebeurt in zo’n week als deze. Maar eerlijk gezegd maken we dit met hem op trainingen ook soms mee. Er zijn momenten geweest dat je denkt dat hij geblesseerd eraf moet, maar dan schudt hij even met zijn been en gaat hij weer."