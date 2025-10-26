Live voetbal 15

Perez en Kwakman lachen om behandeling Hadj Moussa: 'Ik wil die fysio'

Dominic Mostert
26 oktober 2025

Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn vol ongeloof over het snelle herstel van Anis Hadj Moussa na een ogenschijnlijke hamstringblessure. De buitenspeler van Feyenoord kon na een korte behandeling weer verder tegen PSV.

In de elfde minuut van de wedstrijd greep Hadj Moussa naar zijn hamstring na een sprint. Hij raakte geblesseerd toen hij eerder dan Anass Salah-Eddine bij de bal probeerde te komen. Op het veld werd de Algerijn even behandeld door de clubarts, waarna hij door kon spelen. Aymen Sliti liep zich al warm, maar hoefde niet in te vallen.

“Ik wil de fysio die Hadj Moussa heeft”, lacht Perez in de pauze bij ESPN. “Het leek alsof hij zijn hamstring scheurde, maar even later loopt hij weer over het veld. Dit heb ik nog nooit gezien. Echt nooit.”

Ook Kwakman zegt lachend dat hij ‘dit nog nooit heeft meegemaakt’. “Maar het is niet dat hij de pannen van het dak speelt, dus misschien heeft hij er nog last van.”

Feyenoord heeft een vol programma: komende maand speelt de club zes officiële wedstrijden. In dat kader is het een grote meevaller dat Hadj Moussa niet gewisseld hoefde te worden. Door de reserverol van Sem Steijn draagt de Algerijn tegen PSV de aanvoerdersband.

