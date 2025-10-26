Pierre van Hooijdonk is niet geheel verrast dat zondag buiten de basisopstelling van Feyenoord werd gelaten voor de topper tegen PSV. In Studio Voetbal gaat de oud-international in op de sterke én de mindere punten van Steijn: "Hij heeft best veel maar dát is iets wat ontbreekt."

Feyenoord-trainer Robin van Persie opteerde in de kraker in De Kuip voor een middenveld bestaande uit In-beom Hwang, Luciano Valente en Oussama Targhalline. Pas in minuut 88, toen de 2-3 eindstand al op het bord stond, mocht Steijn als vervanger van Givairo Read zijn opwachting maken. In de korte tijd die hem vergund was kon hij de eerste nederlaag die Feyenoord dit seizoen in de Eredivisie leed niet meer voorkomen.

In Studio Voetbal stipt presentator Sjoerd van Ramshorst aan dat Van Hooijdonk in de allereerste uitzending van het seizoen al zei dat hij Steijn op de bank zou houden tegen sterkere tegenstanders. "Dus jij was niet verrast vandaag?", luidt de vraag aan Van Hooijdonk. "Nee. Nou ja, je bent aan de ene kant wel verrast omdat het de aanvoerder van Feyenoord is. Als je de status hebt van een aanvoerder, dan verwacht je niet dat die na negen wedstrijden in een topper geslachtofferd wordt", reageert Pi-Air. "Maar ik ben niét verrast door de reden. Want, ja... Valente, Saibari, dat zijn spelers die het loopvermogen ook hebben. Steijn heeft best veel, maar dat is iets wat ontbreekt. In Europese wedstrijden dit seizoen, tegen Fenerbahçe, Braga, Aston Villa en Panathinaikos, hebben we hem eigenlijk ook helemaal niet gezien. Ik denk dat dat ook één van de redenen is waarom Ronald Koeman hem niet geselecteerd heeft voor het Nederlands elftal. Maar in de Nederlandse competitie zou ik hem in de volgende wedstrijd, tegen Volendam, gewoon weer opstellen. Want dan ga je er weer veel aan hebben", besluit Van Hooijdonk.

'Steijn legt het gewoon af tegen de andere middenvelders van Feyenoord'

Wim Kieft haakt in en stelt dat hij 'een beetje bang' is dat Steijn zich niet verder gaat ontwikkelen als het gaat om het tempo dat in topwedstrijden gevraagd wordt. "Bij Twente zat er minder druk op en is er een minder verwachtingspatroon. Maar hier hoor je ze toch wel vaak mopperen. Dan denk je: 'Hij komt een beetje tekort'. Net niet goed genoeg, denk ik", zegt de oud-spits. Ook Ibrahim Afellay heeft begrip voor het besluit van Van Persie om Steijn op de bank te zetten tegen PSV: "Als je hem afzet tegen de middenvelders die Feyenoord ter beschikking heeft, dan legt hij het gewoon af. Dat is ook geen ramp. Als je Valente voor je hebt, je hebt Timber voor je...", aldus de oud-PSV'er. Van Ramshorst stipt aan: "Wel vervelend als je aanvoerder bent", waarop Afellay antwoordt: "Maar dat is niet zijn beslissing geweest." Theo Janssen vermoedt zelfs dat het aanvoerderschap voor nóg meer druk bij Steijn heeft gezorgd en geeft Van Hooijdonk vervolgens gelijk. "Wat Pierre heel terecht zegt: in de minder grote wedstrijden heeft hij heel veel toegevoegde waarde." Het verbaasde het Vitesse-icoon wel dat Van Persie tegen PSV zó lang wachtte met het alsnog inbrengen van Steijn: "Feyenoord stond met 3-1 achter, je kan hem ook dertig minuten geven. Die bal die Valente naast schoot, die had Steijn honderd procent tussen de palen geschoten", aldus Janssen.