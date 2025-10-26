Live voetbal 1

Perez hekelt uitlatingen Driessen over Valente: 'Sodemieter op man'

Kenneth Perez
Frank Hoekman
26 oktober 2025

Kenneth Perez maakt gehakt van de uitlatingen van Valentijn Driessen over Luciano Valente. De Telegraaf-journalist stelde eerder deze week dat de KNVB spoedig actie moet ondernemen om te voorkomen dat de middenvelder van Feyenoord in de toekomst voor een interlandloopbaan bij Italië gaat kiezen.

Valente werd weliswaar geboren in Groningen, maar speelde als zoon van een Italiaanse vader al voor verschillende vertegenwoordigende elftallen van het Zuid-Europese land. Sinds maart van dit jaar mag hij zich echter international van Jong Oranje noemen, met dat elftal nam hij onder meer deel aan het Europees Kampioenschap van afgelopen zomer. Driessen stelde eerder deze week dat het een 'blamage' voor de KNVB zou zijn als Valente als A-international alsnog voor Italië zou kiezen, zoals zijn Jong Oranje-ploeggenoot Anass Salah-Eddine recent opteerde voor een interlandcarrière bij Marokko. Bondscoach Ronald Koeman en directeur topvoetbal Nigel de Jong moeten dan ook in actie komen, zo meent Driessen: "Dean Huijsen ben je al kwijt, Salah-Edinne ben je al kwijt. Als Valente nummer drie wordt... die Italianen zitten natuurlijk niet te slapen met Gattuso", aldus de journalist.

Perez was zondagmiddag onder de indruk van de verrichtingen van Valente, die in de topper tussen Feyenoord en PSV zijn eerste doelpunt voor de Rotterdammers liet aantekenen. Dat was niet genoeg voor een tastbaar resultaat, want door een hattrick van Ismael Saibari pakten de Eindhovenaren de volle buit in De Kuip (2-3). Dat Valente vlak na de Europese inspanningen tegen Panathinaikos 'gewoon' weer de 90 minuten vol kon maken is wat Perez betreft al verbazingwekkend. "Ik heb echt bewondering voor die Valente", zegt hij zondagavond bij Dit was het Weekend op ESPN. "Echt mooi hoe een speler van FC Groningen die stap naar Feyenoord zó goed maakt. Dat is niet heel veel spelers gegund. Fysiek ook, hij was vandaag continu onderweg", zegt de Deense analist prijzend.

Presentator Wouter Bouwman brengt het gesprek vervolgens op de oproep van Driessen aan de KNVB aangaande Valente. "Ja, ik lees nu dat Koeman en Nigel de Jong aan de bak moeten. Ga toch weg man", schampert Perez. Marciano Vink vult aan: "Valente heeft zelf ook al aangegeven dat dat nog heel ver weg is." Perez reageert: "Ook al is dat niet ver weg, laat die jongen toch kiezen wat hij wil. Moeten De Jong en Koeman dan weer op de foto, net als bij Ihattaren? Sodemieter op man", besluit de Deen.

descheids
482 Reacties
38 Dagen lid
708 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Valente is niet goed voor Oranje. Laat hem eerst maar eens goed spelen tegen de landskampioen.

Pietjanhendrik
526 Reacties
96 Dagen lid
537 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

veerman is niet goed genoeg voor oranje. laat hem eerst maar eens goed spelen tegen de koploper

Derk62
456 Reacties
808 Dagen lid
1.821 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Valente voetbalt natuurlijk wel bij de top 2😀

Reacties

Inloggen

Reacties

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

