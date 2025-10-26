Perez hekelt uitlatingen Driessen over Valente: 'Sodemieter op man'

Kenneth Perez maakt gehakt van de uitlatingen van Valentijn Driessen over . De Telegraaf-journalist stelde eerder deze week dat de KNVB spoedig actie moet ondernemen om te voorkomen dat de middenvelder van Feyenoord in de toekomst voor een interlandloopbaan bij Italië gaat kiezen.

Valente werd weliswaar geboren in Groningen, maar speelde als zoon van een Italiaanse vader al voor verschillende vertegenwoordigende elftallen van het Zuid-Europese land. Sinds maart van dit jaar mag hij zich echter international van Jong Oranje noemen, met dat elftal nam hij onder meer deel aan het Europees Kampioenschap van afgelopen zomer. Driessen stelde eerder deze week dat het een 'blamage' voor de KNVB zou zijn als Valente als A-international alsnog voor Italië zou kiezen, zoals zijn Jong Oranje-ploeggenoot Anass Salah-Eddine recent opteerde voor een interlandcarrière bij Marokko. Bondscoach Ronald Koeman en directeur topvoetbal Nigel de Jong moeten dan ook in actie komen, zo meent Driessen: "Dean Huijsen ben je al kwijt, Salah-Edinne ben je al kwijt. Als Valente nummer drie wordt... die Italianen zitten natuurlijk niet te slapen met Gattuso", aldus de journalist.

Perez was zondagmiddag onder de indruk van de verrichtingen van Valente, die in de topper tussen Feyenoord en PSV zijn eerste doelpunt voor de Rotterdammers liet aantekenen. Dat was niet genoeg voor een tastbaar resultaat, want door een hattrick van Ismael Saibari pakten de Eindhovenaren de volle buit in De Kuip (2-3). Dat Valente vlak na de Europese inspanningen tegen Panathinaikos 'gewoon' weer de 90 minuten vol kon maken is wat Perez betreft al verbazingwekkend. "Ik heb echt bewondering voor die Valente", zegt hij zondagavond bij Dit was het Weekend op ESPN. "Echt mooi hoe een speler van FC Groningen die stap naar Feyenoord zó goed maakt. Dat is niet heel veel spelers gegund. Fysiek ook, hij was vandaag continu onderweg", zegt de Deense analist prijzend.

Presentator Wouter Bouwman brengt het gesprek vervolgens op de oproep van Driessen aan de KNVB aangaande Valente. "Ja, ik lees nu dat Koeman en Nigel de Jong aan de bak moeten. Ga toch weg man", schampert Perez. Marciano Vink vult aan: "Valente heeft zelf ook al aangegeven dat dat nog heel ver weg is." Perez reageert: "Ook al is dat niet ver weg, laat die jongen toch kiezen wat hij wil. Moeten De Jong en Koeman dan weer op de foto, net als bij Ihattaren? Sodemieter op man", besluit de Deen.