Valentijn Driessen vindt dat de KNVB, en met name bondscoach Ronald Koeman en directeur topvoetbal Nigel de Jong, snel actie moeten ondernemen inzake . De Feyenoord-middenvelder beschikt over zowel de Nederlandse als de Italiaanse nationaliteit, waardoor hij voor beide landen uit mag komen.

Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord en heeft zich moeiteloos aangepast. De mulitfunctionele middenvelder is inmiddels dan ook niet meer weg te denken uit de basiself. Tegen Panathinaikos was Valente ook weer een van de uitblinkers. Na afloop kwam dan ook de vraag of hij een interlandcarrière bij Nederland of Italië overweegt. Valente gaf aan dat het Nederlandse elftal zijn 'supergrote droom' is, maar dat als Italië eerder zou komen dat hij dat zeker zou overwegen.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Kick-off van De Telegraaf snijdt Pim Sedee het onderwerp aan en stelt hij dat 'het wat zou zijn' als Valente uiteindelijk voor Italië kiest. "Dat zou werkelijk een blamage voor de KNVB zijn", aldus Driessen, waarna Sedee oppert dat Koeman Valente 'een keer bij de selectie moet halen'. "Sowieso contact met hem houden. Michael Reiziger deed het al niet. Die liet hem gewoon op vakantie gaan. Uiteindelijk werd Valente bij de groep geroepen vanwege blessuregevallen en kon hij toch nog naar het EK. Maar hij zat volgens mij al op Curaçao."

"Je ziet hem nu een bepaalde ontwikkeling doormaken. Koeman en Nigel de Jong, als directeur topvoetbal, moeten razendsnel schakelen. Je verwacht wel dat er contact is, maar er is helemaal geen contact geweest sinds het EK met die jongen. Hij heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt. Dean Huijsen ben je al kwijt, Salah-Edinne ben je al kwijt. Als Valente nummer drie wordt... die Italianen zitten natuurlijk niet te slapen met Gattuso.", besluit Driessen.