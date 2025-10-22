klopt weer nadrukkelijk op de deur van bondscoach Ronald Koeman. Dat schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De 26-jarige middenvelder van PSV was in de tweede helft een van de uitblinkers aan de zijde van de Eindhovenaren in de met 6-2 gewonnen Champions League-kraker tegen Napoli.

Veerman behoorde voor het laatst bij de selectie van het Nederlands elftal op het EK van 2024, daarna maakte hij geen onderdeel meer uit van het keurkorps van Koeman. Voor de afgelopen interlandperiode viel Quinten Timber geblesseerd uit, maar de keuzeheer zag geen enkele reden om Veerman alsnog op te roepen voor Oranje. Als reden hiervoor had Koeman dat hij een wedstrijd als PEC Zwolle - PSV 'geen referentie' vond. PSV-trainer Peter Bosz kon zich daar wel in vinden en stelde dat spelers beoordeeld moeten worden op het hoogste niveau zoals de Champions League en in Eredivisietoppers.

"Na een ruime voldoende tegen de kampioen van Italië kan een bepalende rol in de Eredivisietopper weleens de terugkeer van de Volendammer bij Oranje inluiden sinds het EK 2024 in Duitsland", aldus Driessen. "Het moet sowieso snel gebeuren voor Veerman want een concurrent spelbepaler klopt op de deur: Kees Smit van AZ. Er klinken nu al geluiden dat Koeman hem in navolging van Maurice Steijn en Mexx Meerdink in november aan het Nederlands elftal moet laten ruiken."

Over de eerste helft van Veerman tegen Napoli is Driessen niet te spreken. Zo kreeg de middenvelder geel voor een overtreding en uit die daaropvolgende trap maakte Napoli de 0-1. "De tweede helft leek Veerman alle schroom en spanning in de kleedkamer te hebben achtergelaten. Persoonlijk revanche nam hij in de 54e minuut met een typische Veerman-steekbal op Mauro Junior op weg naar de 3-1 van PSV. Daarna bleef hij nagenoeg foutloos in de prachtige galavoorstelling die de PSV’ers opvoerden tegen de Italiaanse kampioen."

"Daarbij stak hij de Belgische geweldenaar Kevin De Bruyne aan Napoli-kant naar de kroon. Het mooiste bewaarde Veerman voor het laatst. Zijn geweldige dieptepass over lange afstand was perfect op maat op Couhaib Driouech, die Ricardo Pepi de 5-2 liet scoren", gaat Driessen verder. "Voor een eindoordeel op topniveau is het te vroeg. Koeman zal het optreden van Veerman bij Feyenoord-PSV echter met veel meer interesse volgen dan zijn verrichtingen eerder tegen PEC Zwolle", besluit de journalist.

