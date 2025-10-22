Live voetbal

Janssen verbouwereerd door PSV-analyse Zenden: 'Hij spoort echt niet'

Theo Janssen en Boudewijn Zenden
Foto: © Ziggo Sport
Mingus Niesten
22 oktober 2025, 05:55

Theo Janssen weet na afloop van PSV - Napoli (6-2) niet wat hij hoort, wanneer Boudewijn Zenden de goal van Couhaib Driouech analyseert. Zenden vindt dat de Marokkaan te vroeg schiet.

PSV - Napoli werd uiteindelijk een galavoorstelling van Eindhovense zijde. In de eerste helft waren beide teams nog aan elkaar gewaagd, maar na de thee was het eenrichtingsverkeer. De overmacht van PSV werd prachtig samengevat in de 6-2 van Driouech. In deze aanval raken de spelers van de ploeg van Peter Bosz de bal steeds maar een keer, tot dat de buitenspeler wordt diep gestuurd. Driouech schiet de bal van zo'n 25 meter dan in de linkerkruising, achter Vanja Milinkovic-Savic.

Hoewel eigenlijk alles goed ging in deze aanval, heeft Zenden nog wat kritiek tijdens de nabeschouwing bij Ziggo Sport. "Hij schiet natuurlijk iets te vroeg. Je denkt: loop nog door." Presentator Wytse van der Goot onderbreekt de analist dan. "Hou eens op, Boudewijn!" Janssen begint hard te lachen. "Hij (Zenden, red.) spoort echt niet, hè? Hij schiet hem fantastisch binnen, joh. Hou eens op."

De Vitesse-man heeft een andere uitleg. "Weet je wat er uiteindelijk gebeurd? De keeper wordt verrast, die denkt ook niet dat hij (Drioeuch, red.) op dat moment gaat schieten. Dit is zo beheerst geschoten, terwijl de keeper nog denkt van: hij neemt hem nog even mee. Geweldig gedaan."

Noa Lang

Noa Lang geeft 'oliedom' interview na PSV - Napoli

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
PSV-spelers Armando Obispo en Ricardo Pepi

Italiaanse kranten zijn vernietigend na PSV - Napoli

  • Gisteren, 23:20
  • Gisteren, 23:20
PSV juicht tegen Napoli

PSV geeft galavoorstelling in Champions League en speelt Napoli compleet zoek

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Couhaib Driouech

Couhaib Driouech
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (17 apr. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
0
2024/2025
Jong PSV
3
2
2024/2025
PSV
15
2
2023/2024
Excelsior
26
6

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Inter
3
9
9
3
Arsenal
3
8
9
4
Dortmund
3
5
7
5
Man City
3
4
7
6
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Qarabağ
2
3
6
11
PSV
3
2
4
12
Spurs
2
1
4
13
Marseille
2
3
3
14
Club Brugge
2
2
3
15
Sporting
2
2
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Atlético
3
-1
3
19
Chelsea
2
-1
3
20
Galatasaray
2
-3
3
21
Atalanta
2
-3
3
22
Napoli
3
-5
3
23
R. Union SG
3
-6
3
24
Juventus
2
0
2
25
Bodø/Glimt
2
0
2
26
Pafos
3
-4
2
27
Leverkusen
3
-5
2
28
Monaco
2
-3
1
29
Slavia
2
-3
1
30
Villarreal
3
-3
1
31
København
3
-4
1
32
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat
3
-8
1
34
Benfica
3
-5
0
35
Athletic
2
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

