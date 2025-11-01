Live voetbal 1

Van Persie kritisch op Ueda na dubbelslag: 'Er moeten er meer in'

Feyenoord-spits Ayase Ueda
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 november 2025, 22:38

Robin van Persie is niet onverdeeld positief over Feyenoord na de 3-1 overwinning op FC Volendam. Zijn ploeg had meer kunnen en moeten scoren, stelt hij in gesprek met ESPN. Dat geldt ook voor Ayase Ueda, die twee doelpunten produceerde.

Van Persie zegt niet tevreden te zijn met 3-1 als eindstand. “Nee, dat hadden er meer kunnen en moeten zijn. We hebben zoveel kansen gecreëerd, waarvan er tien op doel waren, zag ik (negen, red.). Er zaten ook heel veel geblokte schoten tussen. Dus dat is een verbeterpunt voor ons, dat wij het onszelf makkelijker maken. Dat hebben we vaker over gehad. In het eerste half uur speelden we echt fantastisch. Aan de bal waren we vast, goed, creëerden heel veel kansen.”

Artikel gaat verder onder video

“Heel veel kansen, heel veel underlaps, overlaps, heel veel diepgang”, somt Van Persie op. “Dat je dan uiteindelijk met 2-0 gaat rusten, voelt dan toch een beetje als een teleurstelling. De wedstrijd had al binnen moeten zijn. De tweede helft begonnen we ook goed. Alleen dan wordt het op een gegeven moment steeds minder. Zeker qua intensiteit, qua drukzetmomenten, duels, hoe we die duels aan gaan... En uiteindelijk gaan we ze wel aan, maar verliezen we te veel duels en tweede ballen. Ondanks dat het laatste half uur matig was voor ons, creëren we nog steeds legio kansen. Daarvan moeten er gewoon meer in.”

Denkt Feyenoord al aan het doelsaldo, dat aan het einde van het seizoen bepalend kan zijn? “Zeker, zeker. Dat zou een punt kunnen zijn aan het einde van de rit. Ook daar hebben we het over gehad. Vanuit dat oogpunt ben ik niet blij met een 3-1 winstpartij. Dat hadden gewoon meer goals moeten zijn. Uiteindelijk kan dat bepalend worden.”

Ueda werd verkozen tot Speler van de Maand in oktober en is november met twee doelpunten ook goed begonnen. Gaat hij de prijs opnieuw pakken? “Nou, dat zou ik heel leuk voor Ayase vinden. Alleen vond ik Ayase vanavond niet scherp in zijn afwerken. Hij heeft er twee gemaakt, dat is natuurlijk super. Hartstikke mooi voor hem en voor ons. Maar een scherpe Ayase maakt er vandaag vijf.”

“Of ik daar met hem over ga zitten? Nou, Ayase weet dat zelf wel”, geeft Van Persie aan. “Hij komt heel goed in de scoringsposities, dus dat is hartstikke mooi. Daar hoef ik het niet zo heel veel met hem over te hebben. Ik vind wel dat als je als spits 5 of 6, honderd procent kansen krijgt, dan moeten er meer dan twee in. Dat weet hij zelf ook.” Ueda opende de score en bepaalde vlak voor tijd de eindstand. Met dertien doelpunten gaat de Japanner fier aan kop op de topscorersranglijst van de Eredivisie.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Van Persie deelt slecht nieuws: Feyenoord maanden zonder Jakub Moder

  • Gisteren, 23:27
  • Gisteren, 23:27
Ajax-speler Raul Moro

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met zege Feyenoord en nieuw puntverlies Ajax

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Feyenoord herovert koppositie op PSV: Ueda met twee goals beslissend tegen Volendam

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
4 4 reacties
Reageren
4 reacties
descheids
527 Reacties
44 Dagen lid
782 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is bevrijdend voor feijenoord dat ze weer tegen de kleintjes mogen. Je ziet gelijk dat Ueda ook weer zichtbaar wordt net als Steijn.

Hops
445 Reacties
1.132 Dagen lid
1.236 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids. Fcupdate blokkeren jullie kleine jongen met stomme opmerkingen en opruiring.

Zerofkx010
20 Reacties
8 Dagen lid
24 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hops 100% steun

De kikker
163 Reacties
933 Dagen lid
234 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Ueda er meer zou maken dan had hij niet voor Feyenoord gespeeld..

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
527 Reacties
44 Dagen lid
782 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is bevrijdend voor feijenoord dat ze weer tegen de kleintjes mogen. Je ziet gelijk dat Ueda ook weer zichtbaar wordt net als Steijn.

Hops
445 Reacties
1.132 Dagen lid
1.236 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids. Fcupdate blokkeren jullie kleine jongen met stomme opmerkingen en opruiring.

Zerofkx010
20 Reacties
8 Dagen lid
24 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hops 100% steun

De kikker
163 Reacties
933 Dagen lid
234 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Ueda er meer zou maken dan had hij niet voor Feyenoord gespeeld..

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Volendam

Feyenoord
3 - 1
FC Volendam
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
11
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel