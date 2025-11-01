Robin van Persie is niet onverdeeld positief over Feyenoord na de 3-1 overwinning op FC Volendam. Zijn ploeg had meer kunnen en moeten scoren, stelt hij in gesprek met ESPN. Dat geldt ook voor , die twee doelpunten produceerde.

Van Persie zegt niet tevreden te zijn met 3-1 als eindstand. “Nee, dat hadden er meer kunnen en moeten zijn. We hebben zoveel kansen gecreëerd, waarvan er tien op doel waren, zag ik (negen, red.). Er zaten ook heel veel geblokte schoten tussen. Dus dat is een verbeterpunt voor ons, dat wij het onszelf makkelijker maken. Dat hebben we vaker over gehad. In het eerste half uur speelden we echt fantastisch. Aan de bal waren we vast, goed, creëerden heel veel kansen.”

“Heel veel kansen, heel veel underlaps, overlaps, heel veel diepgang”, somt Van Persie op. “Dat je dan uiteindelijk met 2-0 gaat rusten, voelt dan toch een beetje als een teleurstelling. De wedstrijd had al binnen moeten zijn. De tweede helft begonnen we ook goed. Alleen dan wordt het op een gegeven moment steeds minder. Zeker qua intensiteit, qua drukzetmomenten, duels, hoe we die duels aan gaan... En uiteindelijk gaan we ze wel aan, maar verliezen we te veel duels en tweede ballen. Ondanks dat het laatste half uur matig was voor ons, creëren we nog steeds legio kansen. Daarvan moeten er gewoon meer in.”

Denkt Feyenoord al aan het doelsaldo, dat aan het einde van het seizoen bepalend kan zijn? “Zeker, zeker. Dat zou een punt kunnen zijn aan het einde van de rit. Ook daar hebben we het over gehad. Vanuit dat oogpunt ben ik niet blij met een 3-1 winstpartij. Dat hadden gewoon meer goals moeten zijn. Uiteindelijk kan dat bepalend worden.”

Ueda werd verkozen tot Speler van de Maand in oktober en is november met twee doelpunten ook goed begonnen. Gaat hij de prijs opnieuw pakken? “Nou, dat zou ik heel leuk voor Ayase vinden. Alleen vond ik Ayase vanavond niet scherp in zijn afwerken. Hij heeft er twee gemaakt, dat is natuurlijk super. Hartstikke mooi voor hem en voor ons. Maar een scherpe Ayase maakt er vandaag vijf.”

“Of ik daar met hem over ga zitten? Nou, Ayase weet dat zelf wel”, geeft Van Persie aan. “Hij komt heel goed in de scoringsposities, dus dat is hartstikke mooi. Daar hoef ik het niet zo heel veel met hem over te hebben. Ik vind wel dat als je als spits 5 of 6, honderd procent kansen krijgt, dan moeten er meer dan twee in. Dat weet hij zelf ook.” Ueda opende de score en bepaalde vlak voor tijd de eindstand. Met dertien doelpunten gaat de Japanner fier aan kop op de topscorersranglijst van de Eredivisie.