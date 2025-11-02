Live voetbal 4

Go Ahead Eagles wil komende winter nieuwe poging wagen voor Jaden Slory

Jaden Slory van Feyenoord
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 november 2025, 12:33

Go Ahead Eagles overweegt in de winterstop opnieuw een poging te wagen om Jaden Slory van Feyenoord te huren, zo onthult Jan Willem van Dop, de algemeen directeur van de club uit Deventer, in Goedemorgen Eredivisie. De Deventenaren deden afgelopen zomer ook al een poging voor Slory.

De interesse van Go Ahead Eagles in Slory is niet nieuw. Afgelopen zomer probeerde de club al een deal te sluiten, maar dat liep op niets uit. Van Dop legt uit: "We hebben er veel tijd in gestoken, maar soms zijn de dingen zoals ze zijn." Ondanks de inspanningen van de Deventenaren was er geen akkoord te bereiken. "We hebben goed contact gehad met Dennis te Kloese. En Slory zag het wel zitten."

Van Persie blokkeerde vertrek Slory

Artikel gaat verder onder video

De reden dat de transfer niet doorging, was de tegenstand van Feyenoord-trainer Robin van Persie. "Dan is het gewoon klaar. Van Persie wilde hem niet laten gaan," aldus Van Dop. Sindsdien heeft de twintigjarige aanvaller slechts 174 minuten speeltijd gekregen in het eerste elftal. De laatste wedstrijden ontbrak hij door een blessure in de wedstrijdselectie van de Rotterdammers.

Winterstop biedt nieuwe kansen

Met de winterstop in aantocht sluit de algemeen directeur van Go Ahead Eagles niet uit dat de club een nieuwe poging zal wagen om Slory binnen te halen. "We gaan misschien nog wel een poging wagen in de winterstop", zegt hij. "Want we hebben aan de rechterkant echt nog wel iets nodig. We zullen het misschien nog wel een keer proberen, en misschien dat de kaarten dan anders geschud zijn," besluit de directeur van de Deventenaren.

Denk je dat Jaden Slory een goede aanwinst zou zijn voor Go Ahead Eagles?

Laden...
37 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Van Persie deelt slecht nieuws: Feyenoord maanden zonder Jakub Moder

  • Gisteren, 23:27
  • Gisteren, 23:27
Ajax-speler Raul Moro

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met zege Feyenoord en nieuw puntverlies Ajax

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Van Persie kritisch op Ueda na dubbelslag: 'Er moeten er meer in'

  • Gisteren, 22:38
  • Gisteren, 22:38
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
descheids
528 Reacties
45 Dagen lid
778 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Onbegrijpelijk dat Van Persie zelf de transfer tegen hield afgelopen zomer. Wel een compleet verkeerde inschatting van de beginnende trainer om Slory bij feijenoord te houden. Hij moet lekker naar Boel en co, daar krijgt hij het vertrouwen, niet van een trainer die iedereen maar onder de bus gooit.

boyke
1.073 Reacties
938 Dagen lid
5.931 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ DominicMostert @ Niels Hassfeld Ik neem aan dat jullie het niet erg vinden dat ik nu serieus een aanklacht ga deponeren bij de rechtbank over descheids. Punt 1 worden hier alle huisregels overschreden van de bovenste plank door hem. Punt 2 worden hier constant leugens verkocht door dit heerschap. Punt 3 worden hier mensen beschadigd door de scheids. punt 4 komt niets dan onzin uit zijn koker en punt 5 het ergste wat deze man schrijft; iedereen maar onder bus gooien, wat ik zie als een poging tot doodslag en kom niet aan dat is een gezegd die normaal bestaat. nee dat is niet zo maar een gezegde. Fatsoensnormen worden met de voet elke keer door hem overschreden en stukjes die wij plaatsen worden verwijderd.

Zerofkx010
24 Reacties
9 Dagen lid
41 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@boykelet maar op komt deschiijtert zichzelf zometeen hier verdedigen met een paar van zn nepaccountjes arena hahaha en jullie dan de kikker .. hij heeft vrijkaartje om elke dag onzin te schrijven wat niemand begrijpt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
528 Reacties
45 Dagen lid
778 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Onbegrijpelijk dat Van Persie zelf de transfer tegen hield afgelopen zomer. Wel een compleet verkeerde inschatting van de beginnende trainer om Slory bij feijenoord te houden. Hij moet lekker naar Boel en co, daar krijgt hij het vertrouwen, niet van een trainer die iedereen maar onder de bus gooit.

boyke
1.073 Reacties
938 Dagen lid
5.931 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ DominicMostert @ Niels Hassfeld Ik neem aan dat jullie het niet erg vinden dat ik nu serieus een aanklacht ga deponeren bij de rechtbank over descheids. Punt 1 worden hier alle huisregels overschreden van de bovenste plank door hem. Punt 2 worden hier constant leugens verkocht door dit heerschap. Punt 3 worden hier mensen beschadigd door de scheids. punt 4 komt niets dan onzin uit zijn koker en punt 5 het ergste wat deze man schrijft; iedereen maar onder bus gooien, wat ik zie als een poging tot doodslag en kom niet aan dat is een gezegd die normaal bestaat. nee dat is niet zo maar een gezegde. Fatsoensnormen worden met de voet elke keer door hem overschreden en stukjes die wij plaatsen worden verwijderd.

Zerofkx010
24 Reacties
9 Dagen lid
41 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@boykelet maar op komt deschiijtert zichzelf zometeen hier verdedigen met een paar van zn nepaccountjes arena hahaha en jullie dan de kikker .. hij heeft vrijkaartje om elke dag onzin te schrijven wat niemand begrijpt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel