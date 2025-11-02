Go Ahead Eagles overweegt in de winterstop opnieuw een poging te wagen om van Feyenoord te huren, zo onthult Jan Willem van Dop, de algemeen directeur van de club uit Deventer, in Goedemorgen Eredivisie. De Deventenaren deden afgelopen zomer ook al een poging voor Slory.

De interesse van Go Ahead Eagles in Slory is niet nieuw. Afgelopen zomer probeerde de club al een deal te sluiten, maar dat liep op niets uit. Van Dop legt uit: "We hebben er veel tijd in gestoken, maar soms zijn de dingen zoals ze zijn." Ondanks de inspanningen van de Deventenaren was er geen akkoord te bereiken. "We hebben goed contact gehad met Dennis te Kloese. En Slory zag het wel zitten."

Van Persie blokkeerde vertrek Slory

Artikel gaat verder onder video

De reden dat de transfer niet doorging, was de tegenstand van Feyenoord-trainer Robin van Persie. "Dan is het gewoon klaar. Van Persie wilde hem niet laten gaan," aldus Van Dop. Sindsdien heeft de twintigjarige aanvaller slechts 174 minuten speeltijd gekregen in het eerste elftal. De laatste wedstrijden ontbrak hij door een blessure in de wedstrijdselectie van de Rotterdammers.

Winterstop biedt nieuwe kansen

Met de winterstop in aantocht sluit de algemeen directeur van Go Ahead Eagles niet uit dat de club een nieuwe poging zal wagen om Slory binnen te halen. "We gaan misschien nog wel een poging wagen in de winterstop", zegt hij. "Want we hebben aan de rechterkant echt nog wel iets nodig. We zullen het misschien nog wel een keer proberen, en misschien dat de kaarten dan anders geschud zijn," besluit de directeur van de Deventenaren.