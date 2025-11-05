Feyenoord neemt het in de vierde speelronde van de competitiefase van de Europa League op tegen het Duitse VfB Stuttgart. De ploeg van trainer Robin van Persie hoopt de zege op Panathinaikos een goed vervolg te geven. Ziggo Sport zendt VfB Stuttgart - Feyenoord op donderdag 6 november live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint VfB Stuttgart - Feyenoord?

Het duel in de MHPArena in Stuttgart begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Roemeense scheidsrechter Horatiu Fesnic aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt geassisteerd door landgenoten Valentin Avram en Alexandru Cerei, terwijl Rares Vidican de vierde offcicial is. Met Catalin Popa is er ook een Roemeense VAR, hij wordt op zijn beurt geassisteerd door de Italiaan Marco Di Bello.

Hoe staat VfB Stuttgart er voor in de Europa League?

De ploeg van trainer Sebastian Hoeneß begon de Europa League-campagne goed met een 2-1 overwinning in eigen huis tegen het Spaanse Celta de Vigo. De daaropvolgende wedstrijden tegen FC Basel (2-0) en Fenerbahçe (1-0) gingen verloren. Daardoor staat VfB Stuttgart op een 29ste plaast in de competitiefase van de Europa League.

Feyenoord begon de Europa League niet heel goed. Op bezoek bij het Portugese SC Braga werd een 1-0 nederlaag geleden, terwijl de ploeg van trainer Robin van Persie in de tweede speelronde met 0-2 onderuit ging in de eigen Kuip tegen Aston Villa. Twee weken terug was Feyenoord in eigen huis wel met 3-1 te sterk voor het Griekse Panathinaikos

Op welke zender wordt VfB Stuttgart - Feyenoord uitgezonden?

Het duel tussen VfB Stuttgart en Feyenoord is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.50 uur, de aftrap om 21.00 uur.

Zo kijk je tóch gratis naar VfB Stuttgart - Feyenoord als je geen Ziggo-klant bent