Live voetbal

VfB Stuttgart - Feyenoord op tv: EL-duel gratis te zien via Ziggo Sport

VfB Stuttgart - Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
5 november 2025, 06:55

Feyenoord neemt het in de vierde speelronde van de competitiefase van de Europa League op tegen het Duitse VfB Stuttgart. De ploeg van trainer Robin van Persie hoopt de zege op Panathinaikos een goed vervolg te geven. Ziggo Sport zendt VfB Stuttgart - Feyenoord op donderdag 6 november live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint VfB Stuttgart - Feyenoord?

Het duel in de MHPArena in Stuttgart begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Roemeense scheidsrechter Horatiu Fesnic aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt geassisteerd door landgenoten Valentin Avram en Alexandru Cerei, terwijl Rares Vidican de vierde offcicial is. Met Catalin Popa is er ook een Roemeense VAR, hij wordt op zijn beurt geassisteerd door de Italiaan Marco Di Bello.

Hoe staat VfB Stuttgart er voor in de Europa League?

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van trainer Sebastian Hoeneß begon de Europa League-campagne goed met een 2-1 overwinning in eigen huis tegen het Spaanse Celta de Vigo. De daaropvolgende wedstrijden tegen FC Basel (2-0) en Fenerbahçe (1-0) gingen verloren. Daardoor staat VfB Stuttgart op een 29ste plaast in de competitiefase van de Europa League.

Feyenoord begon de Europa League niet heel goed. Op bezoek bij het Portugese SC Braga werd een 1-0 nederlaag geleden, terwijl de ploeg van trainer Robin van Persie in de tweede speelronde met 0-2 onderuit ging in de eigen Kuip tegen Aston Villa. Twee weken terug was Feyenoord in eigen huis wel met 3-1 te sterk voor het Griekse Panathinaikos

Op welke zender wordt VfB Stuttgart - Feyenoord uitgezonden?

Het duel tussen VfB Stuttgart en Feyenoord is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.50 uur, de aftrap om 21.00 uur.

Zo kijk je tóch gratis naar VfB Stuttgart - Feyenoord als je geen Ziggo-klant bent

Welk resultaat verwacht jij bij VfB Stuttgart - Feyenoord?

Laden...
1 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sem Steijn en Robin van Persie

Volgende domper voor Van Persie: Steijn niet mee naar Stuttgart door blessure

  • Gisteren, 23:47
  • Gisteren, 23:47
Joey Kooij mag Feyenoord weer fluiten na verbod en leidt duel tegen Go Ahead Eagles

Joey Kooij mag Feyenoord weer fluiten na verbod en leidt duel tegen Go Ahead Eagles

  • ma 3 november, 19:25
  • 3 nov. 19:25
Feyenoorder Givairo Read met op de achtergrond het logo van Bayern München en de Allianz Arena

Plettenberg: 'Feyenoord vraagt 25-35 miljoen voor Read'

  • ma 3 november, 18:58
  • 3 nov. 18:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stuttgart - Feyenoord

VfB Stuttgart
21:00
Feyenoord
Wordt gespeeld op 6 nov. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
3
6
9
2
Braga
3
5
9
3
Lyon
3
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Dinamo Zagreb
3
4
7
5
Plzeň
3
4
7
6
Freiburg
3
3
7
7
Ferencváros
3
2
7
8
Brann
3
3
6
9
Celta
3
2
6
10
Aston Villa
3
2
6
11
Lille
3
1
6
12
Go Ahead
3
1
6
13
Young Boys
3
0
6
14
Fenerbahçe
3
0
6
15
Porto
3
0
6
16
Betis
3
2
5
17
Nottm Forest
3
1
4
18
Bologna
3
0
4
19
Genk
3
0
4
20
PAOK
3
-1
4
21
Celtic
3
-1
4
22
Panathinaikos
3
0
3
23
Roma
3
-1
3
24
Basel
3
-1
3
25
Feyenoord
3
-1
3
26
Ludogorets
3
-2
3
27
Sturm
3
-2
3
28
FCSB
3
-2
3
29
Stuttgart
3
-2
3
30
Crvena zvezda
3
-3
1
31
Malmö
3
-4
1
32
Maccabi TA
3
-5
1
33
Nice
3
-3
0
34
Salzburg
3
-4
0
35
Utrecht
3
-4
0
36
Rangers
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel