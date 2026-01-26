Raymond van Barneveld heeft vol verbazing gereageerd op het hulpaanbod van Rafael van der Vaart. De oud-profvoetballer wil de voormalig topdarter helpen na zijn debacle op het afgelopen WK darts, iets waar Van Barneveld compleet door is verrast.

De grondlegger van de dartssport in Nederland slaagt er al jaren niet meer in om te presteren in de top. Toch wil Van Barneveld zich nog één keer volledig op de sport focussen. Daarbij wil Van der Vaart hem graag helpen. “Ik kan niets beloven, maar ik ga mijn best doen”, zegt de oud-international, die de ex-wereldkampioen afgelopen jaren zag sukkelen. "Dat doet mij zeer. Ik ben echt fan van hem”, sprak Van der Vaart tegenover de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Bij het Algemeen Dagblad reageert Barney vol verbazing. “Hartverwarmend. Helemaal geweldig. Dit had ik natuurlijk nooit verwacht. Ik was ook echt met stomheid geslagen”, sprak de darter. “Na het debacle op het WK sprak Rafael mijn voicemail in. Dat hij en zijn vader veel mensen in het bedrijfsleven kennen en of ze wellicht konden helpen. Toen dacht ik: wow, hallo?! Iemand zoals hij die zich om mij bekommert...”, vervolgt Van Barneveld.

Of Van der Vaart en Van Barneveld binnenkort een bak koffie gaan drinken? “Geen idee hoe dat eruit gaat zien. Ik schat niet in dat hij mijn persoonlijke begeleider wordt, maar ik zal wellicht mijn wensen aan kunnen geven aan hem en zijn vader. Ik ben zelf ook heel benieuwd wat hier uitkomt. Je wilt gewoon goede mensen om je heen, mensen die je ook laten lachen”, zegt de 58-jarige darter.

De gedachte om samen met een oud-international op een dartstoernooi te arriveren, doet Van Barneveld al goed. “Ik denk dat hij zal schrikken van de dartswereld, maar als Raymond van Barneveld en Rafael van der Vaart bij een toernooi arriveren... Dan denk ik dat anderen mensen ook denken: what the fuck gebeurt hier? Haha!”