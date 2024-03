Memphis slaat terug naar Van der Vaart: 'Als ik hem hoor praten denk ik: jongen...'

dient in een interview met De Telegraaf zijn voormalig ploeggenoot - en tegenwoordig analist - Rafael van der Vaart van repliek. De voormalig middenvelder stelde dat de aanvaller van Atlético Madrid zijn aanhoudende blessureleed deels aan zichzelf te danken had omdat hij té gespierd zou zijn.

In november 2023 liet Van der Vaart zich in Studio Voetbal voor het eerst uit over de huidige fysiek van de aanvaller. Begin januari stelde hij in de Ziggo-talkshow Rondo nog eens dat Memphis '5 tot 8 kilo' zou moeten afvallen. De 30-jarige aanvaller, die zich deze week voor het eerst in een jaar weer eens bij Oranje kon melden, komt daar ruim twee maanden later op terug: "Ik heb het laagste vetpercentage van de laatste tien jaar. Die spiermassa komt er bij kijken. Maar het is niet zo dat ik in de gym zit met het idee ’ik wil een bodybuilder worden’", weerlegt Memphis de kritiek.

Artikel gaat verder onder video

De woorden van Van der Vaart liet hij dan ook direct van zich afglijden: "Als ik Rafael op tv hoor praten, dan denk ik ’jongen’. Oké hij heeft niet zo lang met mij gespeeld", vervolgt Memphis. Een andere oud-ploeggenoot zou wel beter moeten weten, stelt hij daarna: "Maar die andere jongens, zoals Wesley Sneijder, weten mijn kracht. Die weten dat ik fysiek ijzer ben en dat ik zo’n power van nature heb. Dan is het logisch, dat als je geen wedstrijden hebt voor twee, drie maanden, dat dan de spiermassa groeit. En dan langzamerhand weer afneemt door de cardio als je gaat spelen."

De aard van zijn meest recente kwetsuur, aan zijn hamstring, is deels de oorzaak van het feit dat de spiermassa van Memphis zichtbaar is toegenomen, zo legt hij uit. "Als je een hamstringblessure hebt, kun je niet gelijk gaan rennen op het veld. Ik probeer te doen wat mijn lichaam vraagt. Of het nu voeding is, de voorbereiding op de trainingen, behandelingen." Hij beseft dat dat niet strookt met het beeld dat een deel van het publiek, mede door uitspraken als die van Van der Vaart, van hem heeft: "Ik denk dat mensen niet weten wat ik daar allemaal voor doe. Misschien ook doordat ik daar weinig over post en vooral veel over fashion en muziek."