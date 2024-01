Van der Vaart pakt 'oude vent' aan en voorspelt op welke plek Feyenoord eindigt

Rafael van der Vaart verwacht dat Feyenoord als tweede eindigt in de Eredivisie. Het gat met PSV (tien punten) is te groot om te overbruggen en voor de concurrentie van FC Twente en AZ hoeven de Rotterdammers in zijn ogen niet te vrezen. Het gevolg is dat het Feyenoord ontbreekt aan druk, denkt Van der Vaart.

“Feyenoord speelt een beetje in niemandsland. Ze kunnen geen kampioen meer worden, ze worden gewoon tweede. Dat merk je aan het spel”, zegt de analist bij Studio Voetbal na de 1-2 zege van Feyenoord op Vitesse. “Ik denk dat zij te weinig druk voelen. Je merkte tegen Vitesse dat ze hun voorsprong uit handen gaven. Het was wel een heel leuke wedstrijd om naar te kijken. Er gebeurde van alles.”

Bij de gelijkmaker van Amine Boutrah bleek de defensie van Feyenoord kwetsbaar, zag Van der Vaart. “De kracht van Feyenoord was altijd dat ze bij elkaar speelden. Maar bij de 1-1 stonden ze uit elkaar. En Trauner… Het lijkt wel een oude vent zoals hij achter de spits aanrent. Ze hebben best goede spelers, maar ik vond Vitesse op een gegeven moment veel beter. Feyenoord kwam min of meer toevallig weer op 1-2. Het veld was wel een schande. Maar Feyenoord mag de bal best weleens naar de goede kleur spelen. Dat gebeurde in de tweede helft niet meer.”

Collega-analist Pierre van Hooijdonk zet vraagtekens bij het vermogen van Feyenoord om te reageren op tactische wijzigingen bij tegenstanders. “Wat je weer zag: Feyenoord was in de eerste helft zó veel beter en kreeg kansen om de voorsprong uit te bouwen. Dat ziet de trainer van een tegenstander ook. Dan wordt er wat gesleuteld in de rust. Het lijkt alsof Feyenoord moeite heeft om dan snel te herkennen wat er gebeurt.”

Feyenoord heeft 42 punten, terwijl koploper PSV er 52 heeft. Nummer drie FC Twente staat op 37 punten; daarna volgen AZ (34) en Ajax (31). Volgende week zondag kan Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen FC Twente de tweede plek steviger in handen nemen.