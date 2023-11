Van der Vaart tipt Memphis: 'Dat heeft De Ligt ook gedaan'

Rafael van der Vaart denkt dat er verstandig aan doet om wat minder in de gewichten te hangen. De aanvaller maakte begin dit jaar de overstap van FC Barcelona naar Atlético Madrid, maar in de Spaanse hoofdstad hebben ze nog niet heel erg van hem kunnen genieten. Memphis worstelt ook dit seizoen met zijn fitheid, maar maakte gelukkig voor Atlético én Oranje zaterdagavond zijn rentree.

De Oranje-international miste dit seizoen al twaalf wedstrijden vanwege een spierblessure. Zaterdag maakte Memphis in de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca een paar minuten voor tijd zijn rentree. Het waren zijn eerste minuten sinds 24 september. Toen maakte Memphis óók zijn rentree na blessureleed, maar raakte hij een paar dagen later opnieuw geblesseerd. Voor Memphis, Atlético én het Nederlands elftal is het te hopen dat hij nu wel voor een lange periode fit blijft.

“Het is zeker goed nieuws voor Oranje, want we hebben hem echt nodig om het verschil te maken”, zegt Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal. “Ik hoop dat hij fit blijft, maar hij heeft wel heel veel last hoor de laatste jaren. Hij is niet dik, maar heel gespierd en ik vind gewoon dat hij aan spiermassa moet afnemen om wat mobieler te worden. Dat denk ik.” Volgens Van der Vaart kan Memphis een voorbeeld nemen aan Matthijs de Ligt. “Dat heeft De Ligt ook gedaan. Bij hem kun je duidelijk zien dat hij wat slanker is geworden. Memphis heeft te veel aan de gewichten gehangen. Ik denk dat hij daar heel veel winst kan halen.”