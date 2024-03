Quincy Promes op verzoek van OM gearresteerd in Dubai: uitlevering naar Nederland nabij

is woensdagavond gearresteerd in Dubai op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie, zo bevestigt een woordvoerder woensdagavond tegenover De Telegraaf. De arrestatie is gekoppeld aan een uitleveringsverzoek van Nederland, waar de voetballer van Spartak Moskou veroordeeld is tot een lange celstraf.

Promes is in Nederland in twee aparte strafzaken veroordeeld tot celstraffen. In de eerste, een steekincident op een familiefeest in Abcoude waarbij zijn neef het slachtoffer was, sprak de rechtbank vorig jaar al een straf van 1,5 jaar uit. Begin dit jaar kwam daar een straf van zes jaar overheen voor de betrokkenheid van de 60-voudig international bij de invoer van twee grote partijen harddrugs, waarvan eentje kon worden onderschept.

De 32-jarige voetballer verbleef al langere tijd in Dubai, waar hij met Spartak Moskou op trainingskamp was. Waar zijn club inmiddels al enige tijd is teruggekeerd in Rusland, bivakkeerde Promes nog altijd in Dubai. Hij mocht het land niet verlaten wegens de betrokkenheid bij een auto-ongeluk. Promes zou zijn doorgereden na een aanrijding.

Nederland sloot in 2021 een uitleveringsverdrag met Dubai, waardoor het nu mogelijk is om Promes over te dragen naar Nederland. Volgens De Telegraaf vond er de afgelopen dagen 'koortsachtig overleg' plaats om de voetballer over te dragen. De datum waarop de oud-aanvaller van onder meer Ajax en FC Twente uitgeleverd wordt aan Nederland, is nog onbekend. Promes kan nog bezwaar maken tegen de uitlevering. Zijn huisarrest in Dubai is omgezet in een verblijf in de gevangenis.