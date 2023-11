Johan Derksen stoort zich mateloos en rekent keihard af met oud-tafelgast Vandaag Inside

Johan Derksen ergert zich aan columnist Sander Schimmelpenninck, die in het verleden een aantal keer aanschoof bij het programma Vandaag Inside. De Snor vindt het stuitend dat iedereen die niet de mening van Schimmelpenninck deelt door de columnist wordt weggezet als 'dom'.

"Je hebt tegenwoordig heel veel columnisten die het niet verdienen om columnist te zijn", begint Derksen in de uitzending van Vandaag Inside op maandagavond. "Iedereen wil tegenwoordig columnist zijn, want dan heb je een bepaalde status bij een blad, dan ben je toch wel belangrijk. Schimmelpenninck heeft als columnist een bepaalde mening en iedereen met een andere mening wordt weggezet als rechts en dom. Ik vind dat zó goedkoop scoren", geeft de oud-voetballer aan. "Hij schrijft het in De Volkskrant en alle lezers van De Volkskrant zijn het daar dus mee eens."

In het verleden schoof Schimmelpenninck aan bij Vandaag Inside, maar dat hield na een korte periode op. Sinds dat de columnist niet meer te gast is geweest wordt er van alle twee de kanten naar elkaar uitgehaald: "Hij zat hier, hij schoof hier graag aan totdat wij het een beetje zat werden, maar nu omschrijft hij het als kroegpraat en waardeloze tv-uitzendingen met politici. Iedereen buiten Schimmelpenninck is dom, dat stoort mij mateloos", geeft Derksen aan, wiens mening gesteund wordt door advocaat Job Knoester.



Derksen vervolgt: "Het is iedere keer hetzelfde. Die snotneus heeft vanuit huis een paar centjes meegekregen, dus dan is het makkelijk om de linkse jongen uit te hangen. Hij beledigt een groep mensen en zet die weg als dom", besluit de 74-jarige inwoner van Grolloo.