Johan Derksen fileert gecancelde tafelgast: 'Met zijn arrogantie hing hij ons behoorlijk de strot uit'

Johan Derksen heeft gereageerd op de forse kritiek die Sander Schimmelpenninck heeft geleverd op het programma Vandaag Inside. In de talkshow spreekt Derksen van ‘rancune’ bij Schimmelpenninck, die in het verleden enkele keren te gast was.

Schimmelpenninck liet in zijn eigen podcast De Zelfspodcast weten de kritiek van Vandaag Inside op Georginio Wijnaldum misplaatst te vinden. De Oranje-international kreeg kritiek na zijn antwoorden op vragen over misstanden in Saudi-Arabië, het land waar hij voetbalt voor Al-Ettifaq. “Dat is natuurlijk wel heel opvallend, want daar zitten mensen zoals Wierd Duk (journalist en Rusland-kenner van De Telegraaf, red.) natuurlijk voortdurend over Rusland te zeggen: ‘Ja, ik heb daar jarenlang gewoond en ik heb nooit last gehad van Putin…’ Dus dezelfde soort domheid die voortdurend bij Vandaag Inside aan tafel wordt gedebiteerd komt nu uit mond van Georginio Wijnaldum. En dan herkennen ze domheid opeens wel”, zei Schimmelpenninck, die later ook een column schreef in De Volkskrant met een soortgelijke boodschap.

Derksen reageerde maandagavond bij Vandaag Inside. “Hij vindt ons het domste talkshowtje van Nederland”, zei hij over Schimmelpenninck. “Dat klopt, maar we zijn ook het best bekeken talkshowtje. Hij wilde heel graag hier zitten, maar met zijn adellijke arrogantie hing hij ons behoorlijk de strot uit. Dat arrogante gedoe van hem… We hebben hem toen niet meer gebeld, en dan wordt hij rancuneus en gaat hij stukjes schrijven. Hij heeft een bloedhekel aan Wierd, die twee kunnen elkaars bloed wel drinken. Wierd krijgt nog even een schop na, niveauloos. De column ging verder helemaal niet over Wierd, maar hij pakt zijn kans om hem af te zeiken”, aldus de analist.

Schimmelpenninck kreeg bijval van Özcan Akyol, die tegen Derksen zei dat de kritiek wel klopte. Derksen, die regelmatig zijn mening over misstanden in landen baseert op rapporten van Amnesty International zonder er zelf te hebben gewoond, antwoordde: “De hertog is nog nooit in Rusland geweest en Wierd heeft er negen jaar gewoond, dus die kan wat beter oordelen.” René van der Gijp is eveneens geen fan van Schimmelpenninck, maar sloot niet uit dat hij nog eens te gast is. “Hij mag van mij hier komen zitten, maar hij moet niet ons publiek dom noemen. Dan noem je 1,2 miljoen mensen dom.”

