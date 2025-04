Driessen ziet in de Eredivisie een trainer die het op de 'Ajax-manier' doet - je raadt nooit wie

Valentijn Driessen is bijzonder lovend over de prestaties van Maurice Steijn bij Sparta. De Hagenaar keerde eind vorig jaar terug in Rotterdam en beleefde weliswaar een teleurstellende start van zijn tweede periode op Het Kasteel, maar heeft zijn ploeg aan het voetballen gekregen en mag inmiddels zelfs dromen van de play-offs om Europees voetbal. Volgens Driessen heeft Steijn bij Sparta gekozen voor de ‘Ajax-manier’, meer dan Francesco Farioli.

Driessen wil in zijn column op de website van De Telegraaf iets rechtzetten. Steijn loodste Sparta in het seizoen 2022/23 naar een knappe zesde plaats én de finale van de play-offs om Europees voetbal. Die ging weliswaar verloren, maar Steijn bekroonde de knappe prestaties met een overgang naar Ajax. Het huwelijk met de Amsterdammers mondde echter uit in een enorme teleurstelling. Volgens Driessen is het ‘een gemankeerde voorstelling van zaken’ om het ‘dramaseizoen’ van Ajax dat zou volgen ‘volledig op Steijn af te schuiven’. “De totale mismatch met technisch directeur Sven Mislintat bij Ajax was de voornaamste reden van Steijns falen. Tevens aangetekend dat hij niet het maximale uit het beschikbare spelersmateriaal wist te halen terwijl dat één van zijn kwaliteiten is.”

‘Steijn kiest bij Sparta voor de Ajax-manier’

Volgens Driessen ‘bewijst’ Steijn dat momenteel bij Sparta. “Het ligt allemaal achter Steijn en achter Ajax, dat met de nieuwe trainer Francesco Farioli op weg is om kampioen te worden. Waar de prestatie van de Italiaan met Ajax tot applaus leidt, maar het spel terecht veel kritiek uitlokt omdat het DNA van Ajax wordt verloochend, daar kiest Steijn meer voor de Ajax-manier bij Sparta”, zo schrijft Driessen. Dat was niet meteen het geval. “Toen hij in november 2024 binnenkwam, greep hij terug op zijn oude, eerder zo succesvolle recept op Het Kasteel. Echter, de lange opportunistische bal op de lange spits Tobias Lauritsen en daarna het gevecht aangaan met de tegenstander bleek uitgewerkt. Met een slechte serie duikelde Sparta met Steijn zelfs naar plaats zestien op de ranglijst.”

LEES OOK: ‘Steijn sloot na ontslag bij Ajax opvallend akkoord met andere club’

Degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie was een reëel scenario voor de Spartanen - in ieder geval deelname aan de nacompetitie. Steijn kreeg tijdens de winterse transferwindow echter de kans om zijn selectie te versterken. “Met het doembeeld van de nacompetitie voor ogen jagen clubs op de winterse transfermarkt vaak op ervaringsdeskundigen met het spel van degradatievoetbal en types die de mouwen opstropen. Steijn daarentegen bewoog de clubleiding van Sparta om te kiezen voor veel meer aanvallend vermogen”, zo doelt Driessen op de tijdelijke komst van onder meer Carel Eiting (FC Twente), Kristian Hlynsson (Ajax) en Gjivai Zechiel (Feyenoord). Na een aanpassingsperiode nemen zij hun ploeg inmiddels bij de hand. “Sindsdien is Sparta aan het voetballen geslagen. Behoudens een dipje half februari met achtereenvolgende nederlagen tegen Feyenoord en Go Ahead Eagles is Sparta ongeslagen in 2025.”

Play-offs

Waar Sparta in eerste instantie een meeslepende strijd om handhaving tegemoet leek te gaan, mogen Steijn en zijn manschappen na 29 wedstrijden serieus dromen van de play-offs om Europees voetbal. De Rotterdammers bezetten na drie opeenvolgende zeges de negende plaats, met slechts één punt minder dan nummer acht Heracles Almelo. De voorsprong op nummer zestien Willem II is met nog slechts vijf wedstrijden voor de boeg liefst tien punten. Het programma van Sparta oogt echter zwaar. “Het halen van de play-offs zou ondanks de goede uitgangspositie vijf wedstrijden voor het einde van de competitie een ongekende prestatie van Steijn zijn. Vooral omdat het resterende programma niet eenvoudig is met Ajax, FC Twente, Almere City, FC Utrecht en PSV. Lukt het toch, dan drukt Steijn in één klap eventueel nog heersende twijfels over zijn trainerskwaliteiten definitief de kop in”, aldus Driessen.

