‘Steijn sloot na ontslag bij Ajax opvallend akkoord met andere club’

Maurice Steijn was afgelopen zomer ‘helemaal rond’ met Go Ahead Eagles, zo claimt Hugo Borst. Uiteindelijk wilde Steijn echter wachten op duidelijkheid over interesse van een ‘topclub uit Marokko’. Go Ahead schakelde zodoende door naar Paul Simonis.

Steijn werd in oktober 2023 ontslagen bij Ajax en was daarna ruim een jaar clubloos, totdat hij in november 2024 aan de slag ging bij Sparta Rotterdam. Het had weinig gescheeld, of Steijn was in de zomer van 2024 al teruggekeerd als trainer, maar dan bij Go Ahead. Dat is althans de bewering van Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“Deze week liep ik tegen het volgende verhaal over Maurice Steijn aan”, schrijft hij. “Het komt rechtstreeks van zijn zaakwaarnemer, die het een vriend van mij vertelde. Ik kende het verhaal niet. Wat blijkt: Steijn was afgelopen zomer helemaal rond met Go Ahead Eagles.”

'Steijn vroeg Go Ahead Eagles om uitstel'

Steijn zou om uitstel hebben gevraagd ‘omdat er een bijzondere buitenlandse club belangstelling toonde, een topclub uit Marokko’. “Daar wilde hij op wachten. Dat duurde echter zo lang dat ze in Deventer moesten doorschakelen naar ene Paul Simonis. En laat deze grote onbekende, Simonis, met Go Ahead dit seizoen het leukste voetbal van de eredivisie spelen."

Borst spreekt van een gemiste kans voor Steijn. “Die was na het échec bij Ajax toe aan eerherstel. Het kan natuurlijk zo zijn dat alleen Paul Simonis verantwoordelijk is voor het oogstrelende voetbal in de Adelaarshorst, maar Steijn had met dit materiaal absoluut hetzelfde bereikt.”

