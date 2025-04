Collega’s pakken Arno Vermeulen aan na zure reactie over Ajax

In de NOS Voetbalpodcast gaat het deze week over het wisselbeleid van Francesco Farioli bij Ajax. Arno Vermeulen bagatelliseert als enige het succes dat de Italiaanse trainer boekt met zijn wissels.

Ajax won afgelopen weekend in Tilburg met 1-2 van Willem II. De wissels van Farioli pakten niet voor het eerst dit seizoen fanatisch uit voor de Amsterdammers: invaller Steven Berghuis bediende de eveneens ingevallen Oliver Edvardsen bij de 1-1, terwijl de winnende treffer door Wout Weghorst werd gemaakt na een assist van Kian Fitz-Jim, beiden eveneens gedurende de wedstrijd ingebracht door Farioli.

“Farioli zegt steeds: we doen het met zijn allen. En dat is natuurlijk ook zo. Het is al het hele seizoen zo dat Brobbey het voorwerk heeft gedaan en daarmee de weg plaveit voor in dit geval weer Weghorst. Het klopt gewoon, dus ik zou het ook niet veranderen”, zegt commentator Philip Kooke over de tactische keuzes van Farioli.

Jeroen Elshoff merkt op dat ‘het voetbal wezenlijk is veranderd’ sinds trainer vijf wissels per wedstrijd mogen doorvoeren. “Het is natuurlijk veel meer een tool geworden die trainers kunnen gebruiken. Farioli gebruikt die tool als jonge moderne trainer misschien wel meer dan andere trainers gewend zijn geraakt in de loop van hun carrière. Hij gebruikt het echt. Het is een filosofie, het is een visie van hem op die manier geworden”, stelt Elshoff.

Dan valt Vermeulen in: “Gaat dat niet een beter ver?”

Elshoff slaat de bagatelliserende woorden van Vermeulen meteen neer: “Nou, dat vind ik niet. Je ziet het toch al het hele seizoen: het doorwisselen, het fit krijgen van zijn spelers, ervoor zorgen dat de selectie zo breed is dat iedereen zijn eigen belang behoudt en rustig blijft met zijn rol...”, somt de commentator op. “Het betaalt zich nu allemaal best wel goed uit, toch?”, aldus Elshoff.

Dan mengt Jan Roelfs zich in de discussie, door te wijzen op het belang dat Farioli bij Ajax hecht aan de wetenschap: “Alle data die Farioli tijdens zo’n wedstrijd binnenkrijgt, zorgen ervoor dat hij weet op welk moment hij moet wisselen.”

Vermeulen: “Het gaat mij allemaal wat ver. Volgens mij ligt het allemaal wat simpeler. Allereerst, ze scoren niet aan de lopende band. Ze hebben Brobbey die geen doelpunten maakt, dus het is heel logisch dat je Weghorst op de bank hebt en inbrengt. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dat lijkt me vrij simpel. Bovendien zit je bij een topclub, waar je een betere bank hebt dan de tegenstander. Dan is het vrij logisch dat je die spelers fit het laatste halfuur laat spelen.”

“Dat is ook logisch, maar je kunt dan toch wel constateren dat hij het verschil maakt en dat het misschien een veldplan is om je tegenstander kapot te lopen en moe te maken? En dat je dit plan B hebt waarvoor ze de wedstrijd eruit trekken? Dit is geen toeval meer, natuurlijk”, aldus Elshoff.

Elshoff richt zich vervolgens tot Vermeulen: “Als het volgens jou zo simpel is: waarom lukt het Farioli dan wel en andere trainers niet? Want er zijn natuurlijk meer trainers die een brede selectie hebben.”

Vermeulen reageert “Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. PSV had dit seizoen volgens ons allemaal de breedste selectie, maar die hebben natuurlijk wel heel veel spelers in een bepaalde fase moeten missen. Daardoor hadden ze minder wissels. Het is ook wel logisch dat Ajax een hele brede selectie heeft, want daar liepen vorig jaar veel spelers rond van wie ze af probeerden te komen. Ze hebben dit seizoen ook vier aankopen gedaan, vergeet dat niet. Dus dan heb je een brede selectie.”

