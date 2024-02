Arno Vermeulen flirt openlijk met Eredivisieclub: 'Ik zeg geen nee, ergens vind ik het wel interessant'

Arno Vermeulen zou er wel voor openstaan om bij AZ een directiefunctie te gaan bekleden. De journalist van de NOS heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een sterke band heeft met de Alkmaarse club en voelt zich wel aangetrokken door de ontstane vacature door het vertrek van Robert Eenhoorn. Solliciteren gaat Vermeulen echter niet doen, zo geeft hij aan in het programma Voetbalpraat.

In het programma van ESPN wordt er maandagavond volop gesproken over het vertrek van Eenhoorn bij AZ, die de afgelopen jaren grote stappen vooruit heeft gezet met Alkmaar Zaanstreek (AZ). Vermeulen, die een voorliefde heeft voor AZ, gaat direct in op een eventuele overstap van de NOS naar AZ: "Ik zei het vandaag al eerder: ik ga een sollicitatiebrief sturen", geeft de commentator lachend aan. "Ik kom uit Alkmaar, dit is mijn club. Het heeft iets uitdagends", geeft hij toe. "Maar ik ben journalist, geen directeur van een voetbalclub."

Wel zou Vermeulen graag eens een functie als algemeen directeur bekleden, aangezien hij het uitdagend zou vinden om eens aan de andere kant van de realiteit te staan als dat hij nu staat: "Ik zeg geen nee. Ergens boeit het me wel. Journalist zijn is een makkelijke baan. Je gaat aan een tafel zitten en roept altijd maar wat mensen niet goed hebben gedaan. Je kan altijd achteraf je gelijk halen. Ik wil wel eens aan de andere kant staan", maakt de commentator duidelijk.

Mocht AZ in Vermeulen een geschikte kandidaat zien, lijken de Alkmaarders bij de journalist van de NOS te mogen aankloppen: Maar zou ik het interessant vinden? Ergens vind ik het interessant", benadrukt Vermeulen nog. "Het boeit me wel", zegt hij over de functie die Eenhoorn de afgelopen seizoenen heeft bekleed in het AFAS Stadion.