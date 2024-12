Tom Egbers keert na afwezigheid van twee jaar terug op televisie

Tom Egbers heeft woensdagmiddag zijn rentree gemaakt op televisie bij Tijd voor Max. De sportpresentator was twee jaar afwezig, nadat een artikel in De Volkskrant over de werksfeer bij de NOS een bom onder zijn carrière legde.

De sportpresentator werd vorig jaar maart beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de omroep. Eind maart van dit jaar kwam Egbers tot een schikking met de NOS, waarna bekend werd dat hij weer programma’s mocht gaan maken. Vanaf donderdag is Egbers weer te zien bij de NOS. Egbers reist met zijn docuserie Tom’s sportverhalen naar Engeland.

Bij Tijd voor Max maakte de 67-jarige sportcoryfee zijn rentree op de buis. “Het voelt een beetje onwennig. Er is ontzettend veel geschreven en geoordeeld. Het is me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik ben nu ontzettend blij dat ik weer aan het werk ben”, begint Egbers bij het programma van Omroep Max.

In maart 2024 kwamen de NOS en Egbers tot een schikking: “Het gevolg daarvan is geweest dat de NOS en ik in goed overleg, werkelijk goed overleg, hebben afgesproken hoe mijn carrière bij de NOS voortgezet wordt. Daar ben ik nu mee bezig met heel leuke collega’s. Daar ben ik ontzettend blij mee”, legt hij uit.