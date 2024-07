Tom Egbers komt op dag van halve finale met dringend advies voor Ronald Koeman: 'In godsnaam...'

Tom Egbers komt op de dag dat het Nederlands elftal het in de halve finales van het Europees Kampioenschap opneemt tegen Engeland met een dringend advies aan bondscoach Ronald Koeman. De NOS-presentator drukt de keuzeheer op het hart 'in godsnaam' nog een keer te gaan oefenen op strafschoppen.

Egbers maakt via een telefoonverbinding zijn opwachting in de 538 Ochtendshow en blikt daarin - als halve Engelsman - vooruit op de confrontatie die om 21.00 uur begint in Dortmund. DJ Tim Klijn vraagt de presentator op zeker moment of hij nog een advies voor Koeman heeft. "Ik zou tegen Ronald zeggen: 'Als het kan, oefen vandaag in godsnaam nog even op die penalty's'", zegt Egbers lachend.

Wat Egbers betreft zou het nóg beter zijn om een strafschoppenserie helemaal te voorkomen. "Dat is iets, dat moet je trainen, trainen, trainen. Dus zorg dat het daar niet op uitdraait. Want de Engelsen zijn daarop verder gekomen", verwijst hij naar de manier waarop The Three Lions ten koste van Zwitserland doordrongen tot de halve eindstrijd. "Als je ziet hoe die erin gingen, dan zeg ik: 'Maak het maar af in de 89ste minuut', doelpunt van maakt niet uit", besluit Egbers

