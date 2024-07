Engeland schakelt Zwitserland uit na strafschoppen en is mogelijke tegenstander Oranje in halve finale

In een zeer matige wedstrijd heeft Engeland na penalty’s een ticket voor de halve finale behaald, waarin Nederland de mogelijke tegenstander is. Na een saaie eerste helft bracht Breel Embolo Zwitserland een kwartier voor tijd op voorsprong, maar Bukayo Saka schoot zijn ploeg met een verdekt afstandsschot al snel langszij. Een verlenging leverde niets op, waarna de ploeg van Southgate na penalty’s de betere was.

Engeland reisde met hoge verwachting af naar het toernooi, maar liet nog geen overtuigende indruk achter. Door een doelpunt van Jude Bellingham wendden The Three Lions tegen Slowakije ternauwernood uitschakeling af, terwijl het veldspel traag en ongeïnspireerd oogt.

Bij opponent Zwitserland lijkt die inspiratie wel aanwezig: zodoende werd titelverdediger Italië overtuigend verslagen. Bondscoach Murat Yakin voerde dan ook geen wijzigingen door. Southgate moest door een schorsing enkel Marc Guehi vervangen, maar sleutelde daarnaast met wisselend effect aan zijn formatie. Kieran Trippier werd hoger op de linkerflank opgesteld, maar wist hier niets klaar te spelen. Hij miste handelingssnelheid en had daarnaast niet de actie in de benen om het zijn tegenstander lastig te maken.

Aan de andere kant was ‘gelegenheidswingback’ Bukayo Saka wel gevaarlijk. Hij legde zijn directe tegenstander een paar keer handig in de luren en was ook bereid zonder bal een actie te maken. De voorzetten van de 22-jarige Londenaar belandden echter vaak in een leeg strafschopgebied, omdat zijn ploeggenoten dit zelden lieten zien. Het was voornamelijk statisch, risicoloos rondpassen op een traag tempo. Hiermee werd Zwitserland wel naar achteren gedrukt, maar kwamen de Rossocrociati nauwelijks in de problemen. De hoge druk van de Engelsen vormde echter wel een obstakel voor de ploeg. In de opbouw ging het verscheidene keren mis.

Wanneer de Zwitsers er wel uit kwamen, werd met directe combinaties en snelle acties het doel van Jordan Pickford gezocht. Bij balverlies zette het elftal vervolgens enthousiast druk, maar door een solide Engelse verdediging en een gebrek aan precisie kreeg de ongelukkige Embolo geen enkele mogelijkheid. Naarmate de eerste helft vorderde, werden Zwitserse aanvallen steeds schaarser. Tot een toenemende Engelse dreiging leidde dit nauwelijks, alhoewel de handige Kobbie Mainoo kort voor rust nog wel een goede mogelijkheid geblokt zag worden.

Engeland wilde dit in de tweede helft doorzetten en kwam via Jude Bellingham tweemaal gevaarlijk voor het doel. De eerste poging tussen de palen was echter van Embolo. Hij bezorgde Pickford weinig problemen, maar zijn schot leek de Zwitsers wel nieuwe moed te geven. Het team van Yakin nam plotseling de teugels in handen, maar ook hun spel was te traag om de Engelsen werkelijk te kunnen verrassen. Zo ontspon zich ook een tegenvallende tweede helft. Een kleine versnelling van Dan Ndoye was echter genoeg om de wedstrijd open te breken. De buitenspeler van Bologna bracht de bal handig voor, waarna Stones de bal licht aanraakte en Embolo de bal van dichtbij binnen kon schieten.

Lang konden de Zwitsers echter niet genieten van hun voorsprong. Na een dubbele wissel van Southgate begon Engeland dynamischer te spelen. Uiteindelijk was het uitblinker Saka die zijn ploeg op voorsprong schoot met een verdekte poging in de verre hoek. Beide ploegen deden, hoewel ze niet alle risico durfden te nemen, vervolgens nog een poging om de wedstrijd voor het verstrijken van de officiële speeltijd te beslissen. Een poging van invaller Eberechi Eze miste echter richting, terwijl zowel Embolo als Ndoye net niet aan een voorzet van Fabian Schär kwamen. Een verlenging was zodoende nodig voor de beslissing.

In die verlenging viel Engeland soms terug in oude patronen, maar Cole Palmer zorgde met zijn acties in eerste instantie voor de nodige dreiging. Na een paar goede combinaties was Declan Rice dicht bij de 2-1, maar zijn poging werd goed gekeerd door Yann Sommer. Zwitserland kende ook de nodige aanvallen, maar durfde minder risico te nemen dan de tegenstander. In de tweede helft van de verlenging kreeg het Alpenland meer balbezit en drongen zij aan, terwijl Engeland meer ruimtes begon weg te geven. Shaqiri was nog heel dichtbij, maar zag zijn poging op de lat uiteenspatten. Zodoende moest het op strafschoppen aankomen. Akanji miste de eerste penalty voor de Zwitsers. Omdat vervolgens iedereen raak schoot, wonnen de Engelsen en gaan zij door naar de halve finale.

