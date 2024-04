Nieuw ontslag op de loer bij Ajax: ‘Een bestuurder die liegt, kan niet verder in die functie’

Susan Lenderink, financieel directeur bij Ajax, zou wel eens op zoek kunnen gaan naar een nieuwe functie. Volgens het rapport van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft zij gelogen. Transfers die Sven Mislintat maakte zijn niet voldoende gecheckt, hoewel Lenderink dit wel beweerde.

Gerben Everts is de voorzitter van de belangenvereniging en reageert stellig bij RTL Z, naar aanleiding van het rapport. “Dat je iemand de sleutel van de kluis geeft, die echt in een keer twaalf transacties erdoorheen duwt.” De directie van Ajax wordt daarbij meerdere dingen verweten. “Als je op dat moment zegt: ‘We hebben het niet geweten, we dachten dat hij te vertrouwen was’. Dan heb je gewoon boter op je hoofd.”

Lenderink gaf tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering in november aan dat ‘alle waarborgen integraal waren getoetst’. Ze stelde ook dat ‘bij elke transfer 15 mensen hadden meegekeken’. Everts twijfelt of dit gebeurd is. “En dat KPMG zegt: dat is faliekante onzin? Dan heb je iets uit te leggen.”

Lenderink lijkt derhalve niet de waarheid hebben gesproken toentertijd. Everts weet wel welke sanctie hij aan de financieel directeur zou geven. “Als bestuurders liegen, kunnen ze niet verder in die functie. Maar dat is aan de Raad van Commissarissen om te besluiten.”

