Groot nieuws aanstaande bij Ajax: 'Drie koppen gaan op zeer korte termijn rollen'

Er gaan op korte termijn nog meer koppen rollen bij Ajax, zo voorspelt Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf verwacht dat de dagen van drie commissarissen bijna zijn geteld. Tegelijkertijd behoort een terugkeer van algemeen directeur Alex Kroes tot de mogelijkheden.

“Het lijkt erop dat de bestuursraad Kroes uiteindelijk toch terug wil”, bevestigt Verweij in de podcast Kick-Off eerdere berichtgeving van het Algemeen Dagblad. “Er gaat een heleboel gebeuren de komende week. De drie commissarissen gaan op heel korte termijn wel sneuvelen. Dat zijn Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen.”

Kroes is geschorst bij Ajax op verdenking van handel met voorkennis: hij kocht vlak voor zijn eigen aanstelling aandelen bij Ajax. Volgens Verweij is er een machtsspel gaande. “Als zoiets gebeurt, is het de vraag: hoe graag wil je iemand behouden? Bij Ajax was het duidelijk dat Michael van Praag en zijn medecommissarissen Kroes niet wilden behouden. Kroes kwam binnen en denderde als een olifant door de porseleinkast.”

“Er zouden tachtig tot honderd FTE verdwijnen. Kroes heeft intern ook veel vragen aan financieel directeur Susan Lenderink gesteld, waar geen antwoord op is gekomen. Onder alle zomerse transfers staat de handtekening van Lenderink. Kroes heeft tegen veel heilige huisjes geschopt en het lijkt erop dat veel mensen hem dat niet in dank afnemen. Het blijft vooropstaan dat Kroes oliedom is geweest en ze een stok heeft gegeven om mee te slaan”, aldus de clubwatcher.

