Dringend advies voor Farioli: 'Geef dan een jonkie de kans'

Ronald de Boer vindt het jammer dat Francesco Farioli Chuba Akpom en Anton Gaaei meer dan eens als buitenspelers inzet bij Ajax. De oud-voetballer vindt het tweetal niet goed genoeg voor die posities en zou daar zelf spelers uit de jeugdopleiding neerzetten.

De Italiaanse coach staat bekend om zijn roulatiebeleid en hanteert dat ook om zijn gehele selectie tevreden te houden. Toch volgt Farioli daarmee niet voldoende de Ajax-filosofie, vindt De Boer. "Tijdens de bekerwedstrijd tegen Telstar had ik het er nog over met mijn broer Frank", begint Ronald tegen Voetbal International. "Dat in onze tijd een jeugdspeler op de flank werd gezet, als in de A-selectie geen volwassen vleugelspeler beschikbaar was. Dat is waar we weer naar toe moeten. Liever een talent op die plek dan een back als Gaaei of een centrumspits als Akpom."

Volgens De Boer moet Farioli meer aandacht schenken aan de aanstormende talenten, in plaats van spelers te gebruiken die op een andere positie het beste tot hun recht komen. "Geef dan een jonkie de kans, ook als signaal naar de jeugdopleiding. Dat het snel kan gaan, als je jezelf goed ontwikkelt. En niet alleen als er honderd spelers geblesseerd zijn."

De huidige jeugdtrainer van de Amsterdammers zag in de zomer van 2023 veel middelmaat gehaald worden door Sven Mislintat, iets wat totaal niet paste in het beleid dat Johan Cruijff voor de club had uitgestippeld. "Vroeger was het ondenkbaar dat er zó veel spelers uit het buitenland gekocht werden. Johan Cruijff zei altijd dat een aankoop een directe en aantoonbare versterking moest zijn. En bij twijfel altijd kiezen voor een talent uit de opleiding, Daar ben ik het nog steeds volledig mee eens. Er moet perspectief zijn voor de grootste talenten uit de opleiding, jongens ook met wie het publiek zich kan identificeren."

