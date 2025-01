Ajax bevestigt definitief afscheid van aanvaller: 'Situatie ontstaan waarbij alle partijen tevreden zijn'

trekt de deur bij Ajax definitief achter zich dicht. De Amsterdammers melden dat het tot medio 2026 lopende contract van de vleugelaanvaller per direct wordt beëindigd. De 21-jarige Ünüvar maakt per direct de overstap naar FC Twente, waar hij ook al is gepresenteerd.

Afgelopen seizoen speelde Ünüvar ook al op huurbasis voor FC Twente, waar hij in 25 wedstrijden goed was voor vier doelpunten en drie assists. De Tukkers hoopten hem deze zomer definitief te kunnen overnemen van Ajax, maar slaagde daar niet in. De aanvaller wilde voor zijn kans gaan bij Ajax, maar werd eind augustus verhuurd aan het Spaanse Espanyol.

Artikel gaat verder onder video

De huidige nummer achttien van La Liga had een optie tot koop bedongen. Espanyol zou Ünüvar definitief overnemen bij handhaving op het hoogste niveau in Spanje. De behendige rechtspoot had echter een uitzichtloze situatie bij de Spaanse club, waarvan hij graag verlost wilde worden. Ünüvar was bereid om daarvoor fors in te leveren voor een overstap naar FC Twente.

LEES OOK: Ajax-transfer steeds dichterbij: 'Verschil tussen vraag en aanbod gehalveerd'

Ook voor Ajax is het het positieve oplossing, aangezien Ünüvar voor een salaris van zo'n één miljoen euro op de loonlijst stond in Amsterdam. Hoewel technisch directeur Alex Kroes de aanvaller transfervrij laat gaan, heeft hij toch een doorverkooppercentage van 25 procent weten te bedingen bij een toekomstige verkoop van de aanvaller door FC Twente. Bij de Tukkers heeft Ünüvar een contract getekend tot medio 2028.

LEES OOK: Nóg een concurrent voor Ajax in strijd om Moro: 'Regerend landskampioen bereidt bod voor'

Kroes bij met oplossing voor Ünüvar

Kroes geeft aan tevreden te zijn met de oplossing die er is gekomen wat betreft Ünüvar. "Naci heeft aangegeven graag terug te keren naar Nederland en heeft het afgelopen seizoen een prettige periode gehad in Enschede. Door het zo met de betrokken clubs en hemzelf op te lossen, is er een situatie ontstaan waarbij alle partijen tevreden zijn. Op deze manier kan hij een goed vervolg geven aan zijn voetbalcarrière. Wij wensen hem alle succes toe."

🔴 𝘕𝘢𝘤𝘪, 𝘸𝘦𝘭𝘬𝘰𝘮 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘨 𝘣𝘪𝘫 𝘍𝘊 𝘛𝘸𝘦𝘯𝘵𝘦!



Naci Ünüvar tekende vandaag in De Grolsch Veste een contract tot medio 2028.#FCTwente — FC Twente (@fctwente) January 16, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Borst: 'Als Farioli dat niet doet, moet Ajax hem bedanken voor bewezen diensten'

Hugo Borst vindt dat Ajax afscheid moet nemen van 'puinruimer' Francesco Farioli als de Italiaan volgend seizoen geen nieuwe koers in wil slaan.