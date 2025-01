Nóg een concurrent voor Ajax in strijd om Moro: 'Regerend landskampioen bereidt bod voor'

Ajax krijgt er een concurrent bij in de strijd om de handtekening van . De Celtic-consider-swoop-8-5million-Spanish-winger.html" tt-mode="url">Daily Mail schrijft dat Celtic, de regerend kampioen van Schotland, een bod op de buitenspeler van Real Valladolid in voorbereiding heeft.

Valladolid zou inmiddels op de hoogte zijn van de interesse van Celtic in Moro, maar nog geen officieel bod hebben ontvangen. De Britse krant meldt dat The Bhoys dat wel overwegen, maar ook een tweede buitenspeler in het vizier hebben. Het zou gaan om de 21-jarige Noor Sondre Orjasaeter, die uitkomt voor Sarpsborg 08 FF. De Noor zou zo'n acht miljoen euro moeten kosten en daarmee iets goedkoper zijn dan Moro, voor wie Valladolid tien miljoen euro verlangt. Orjasaeter mag zich volgens de krant ook verheugen in de belangstelling van Fiorentina, Parma en OGC Nice.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax mondeling akkoord met Raúl Moro: dit bedrag willen Amsterdammers 'vast' betalen

Eerder op de dinsdag werd al bekend dat Moro ook op de radar van Atalanta is verschenen. De werkgever van Marten de Roon zou de Spanjaard gescout hebben in het competitieduel dat Valladolid afgelopen weekend speelde tegen Real Betis (1-0 winst). Ajax heeft echter nog altijd goede papieren om Moro in te lijven: de Amsterdammers bereikten vorige week al een mondeling akkoord met de speler.

LEES OOK: Veel twijfels over komst Moro: 'Geef iets meer uit en haal gewoon deze Eredivisie-speler'

Moro zou zijn zinnen zelf ook op een overstap naar de Johan Cruijff ArenA hebben gezet. De onderhandelingen tussen Ajax en Valladolid verlopen daarentegen wat minder soepel: de Spaanse laagvlieger zou vast blijven houden aan de initiële vraagprijs van tien miljoen euro voor Moro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten waarschuwt Kroes: ‘Hij zit alleen voor de poen bij Ajax, geef hem een draai om z’n oren!’

Marco van Basten vindt de uitspraken van Guido Albers over Ajax-speler Kenneth Taylor erg opmerkelijk.