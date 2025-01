Veel twijfels over komst Moro: 'Geef iets meer uit en haal gewoon deze Eredivisie-speler'

Ajax is volop bezig om los te weken bij Real Valladolid. De jonge Spaanse linksbuiten is persoonlijk al rond met de Amsterdammers, al wordt de transfer niet door iedereen begrepen. Mike Verweij zou graag zien dat Ajax voor een Nederlandse Eredivisie-speler zouden gaan: .

Op 10 januari werd bekend dat Ajax persoonlijk rond is met Moro. Toch is het de vraag of de linksbuiten echt wat toevoegt aan de Amsterdammers. Moro heeft weinig doelpunten op het hoogste niveau achter zijn naam en biedt naast dribbels ook wat creativiteit, maar niet enorm veel. Verweij ziet een veel beter alternatief rondlopen in de Eredivisie, zo vertelt hij bij Kick-Off. "Gebruik dat geld om Van Bommel te halen." Van Bommel is met zijn twintigjarige leeftijd twee jaar jonger dan Moro en heeft nu twee doelpunten en twee assists in vijftien Eredivisieduels achter zijn naam staan.

Toch zou Van Bommel niet zomaar bij Ajax tekenen. "Ik denk dat AZ liever niet aan Ajax verkoopt", verklaart Verweij. "Dan moet je dus misschien iets meer uitgeven. Ik zou altijd voor zo'n optie gaan." Van Bommel heeft een contract tot medio 2027 in Alkmaar.

Podcastgenoot Valentijn Driessen zet zijn vraagtekens bij het voorstel van Verweij. "Wat gaat er dan met Godts gebeuren? Dan komt een van de twee op de bank terecht. Je kunt beter iemand hebben die ook op de bank wil zitten, achter Godts. Die moet wel de ruimte krijgen om zich door te blijven ontwikkelen. Dat is wel je toekomstige kapitaal. Het is ook echt wel een leuke buitenspeler, waar continu dreiging van uit gaat."

