'Farioli heeft mazzel, Overmars had al lang een oude bekende van Ajax aangesteld'

Mike Verweij is allesbehalve te spreken over het spel dat momenteel door Ajax wordt vertoond. Afgelopen weekend blonken de Amsterdammers in de eigen Johan Cruijff ArenA niet uit tegen hekkensluiter RKC Waalwijk en moesten ze in de laatste minuten nog vrezen voor puntenverlies (2-1). De journalist van De Telegraaf is van mening dat trainer Francesco Farioli in veel andere tijdperken was ontslagen.

De Italiaanse trainer kwam afgelopen zomer over van het Franse OGC Nice en had daar naam voor zichzelf gemaakt op basis van defensieve stabiliteit. En waar Ajax op het moment van schrijven maar twee doelpunten meer heeft geïncasseerd dan de minst gepasseerde verdediging van Nederland (PSV), is de offensieve onmacht soms pijnlijk om naar te kijken. Dat constateert ook Verweij, die zijn mening deelt in de podcast Kick-Off. "Ik denk echt dat Farioli mazzel heeft dat Alex Kroes de technisch directeur is en dat Overmars daar niet meer zit. Die (Overmars) had bij Marcel Keizer al aangetoond dat hij er niet voor schroomt om kiezelharde maatregelen te nemen." Tijdens het seizoen 2017/18 was er namelijk veel kritiek op het spel onder Keizer, waarna er in december van het eerste seizoen onder zijn leiding al afscheid genomen werd van de trainer.

Overmars was tussen 2012 en 2022 directeur voetbalzaken in Amsterdam, en onder zijn toezien behaalde Ajax meerdere successen. "Ik denk, dat als Overmars er nog had gezeten, en Farioli had Ajax met dit voetbal naar de tweede plaats gebracht, dan had hij het wisselgebaar gemaakt. Dan was er een andere trainer gekomen en ik denk Erik ten Hag." Laatstgenoemde zit na zijn ontslag bij Manchester United momenteel thuis.

Toch wil Verweij de 35-jarige Italiaanse trainer niet te veel afvallen. "Ter verdediging van Farioli: er zit ook wel heel weinig creativiteit in dit elftal: er moeten dingen gebeuren op de transfermarkt. Hij wordt ook niet geholpen met de selectie die hij heeft. Dat is natuurlijk de erfenis van Huntelaar, Hamstra en vooral Mislintat." De journalist hoopt dat Ajax op de transfermarkt wat slagen kan gaan slaan. "Deze jonge trainer zou je een veel betere selectie gunnen en toewensen. Hij doet ook heel veel dingen heel goed en het sentiment is gekeerd. Fans gaan zingend de ArenA uit."

