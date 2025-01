'Ajax identificeert alternatief voor Moro bij Benfica'

Naast heeft Ajax ook interesse in van Benfica, zo meldt het Portugese Record. Het Noorse talent komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe, waardoor een overstap naar Amsterdam uitkomst kan bieden. Toch lijkt de kans klein dat de buitenspeler daadwerkelijk vertrekt bij Benfica.

Ajax zet voor het versterken van de linksbuitenpositie vol in op de komst van Moro van Real Valladolid. Hoewel er al een mondeling akkoord is bereikt tussen club en speler, zijn de Amsterdammers er nog niet uit met de Spaanse nummer negentien. Omdat er deze winter hoe dan ook een linksbuiten bij moet komen, heeft Ajax met Schjelderup ook een andere optie in het vizier.

Hoewel Schjelderup sinds zijn transfer van Nordsjaelland naar Benfica in januari 2023 nauwelijks aan spelen toekomt in Lissabon, lijkt Ajax niet te hoeven rekenen op de komst van het Noorse talent. Volgens Record is de aanvaller zelf namelijk van plan om door te breken bij Benfica.

Om door te breken in Lissabon, zal de buitenspeler wel moeten afrekenen met de concurrentie van Kerem Aktürkoglu. De Turk werd afgelopen zomer overgenomen van Galatasaray en deed het in de eerste seizoenshelft naar behoren. Hoewel Schjelderup dus niet zit te wachten op een vertrek, hoeft Benfica daar ook geen haast mee te maken. Het twintigjarige talent ligt nog tot medio 2028 vast in Portugal.

Vind jij dat Ajax moet inzetten op Andreas Schjelderup als versterking? Laden... 17.8% Ja, hij heeft veel potentie 43.8% Nee, focus op Raúl Moro 38.4% Beide opties openhouden 292 stemmen

